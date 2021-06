Padres Organizados convocan a vigilia: “Jamás la virtualidad ha podido reemplazar la presencialidad”

Florencia Barrientos, miembro de la organización Padres Organizados, habló con LU 24 sobre la vigilia que realizaran mañana a las 18 hs. en Municipalidad, en donde reclamaran la presencialidad en las escuelas.



“Es una acción pacifica la que vamos a llevar mañana a cabo, es ir dejar una vela en un frasco y retirarse, hay que ser prudente en este contexto. Está claro que la presencialidad no genera peligro y no contagia, pero en algún momento hay que interrumpirla por una cuestión sanitaria”, dijo.

“También es bueno saber que en el ámbito local, y que dentro de Padres Organizados contamos con miembros que son médicos de la Sala Covid, de la Clínica Hispano y del Hospital Municipal. Ellos confirmaron que las escuelas, con sus protocolos, son seguras”, informó.

Barrientos manifestó que “los mismos médicos, han hecho llegar el 14 de mayo una nota al Intendente pidiendo la continuidad de la presencialidad”, además aseguró que la imposibilidad de concurrir a las aulas generó en los alumnos una serie de problemas de desarrollo neurocognitivos y emocionales. “Jamás la virtualidad ha podida reemplazar a la presencialidad”, afirmó.

En este sentido, aclaró que muchos padres trabajadores se han visto en la necesidad de dejar a sus hijos en “guarderías clandestinas”, las cuales no cumplen con los protocolos sanitarios vigentes y ponen en riesgo, no solo la salud de los chicos, sino a la de todos los integrantes de la familia.

“Sabemos que contamos con el acompañamiento médico, no somos un grupo político, pero la educación se ha visto manchada con la grieta y la política. Pero no podemos dejar de ver que para hacer un cambio, la responsabilidad también está en los políticos”, detalló.

“La educación la maneja Provincia, pero desde ese lugar la evalúan como un todo, sabemos que no todas las escuelas son iguales. Que mejor que se pueda manejar la educación dentro de cada distrito”, agregó.

Por otro lado, Barrientos invitó a todos los ciudadanos a participar de la vigilia, y en el caso de que no se puedan concurrir por diversos motivos, la agrupación se acercara a cada uno de los domicilios a buscar las velas. “Es un acompañamiento, es una forma de visibilizar la continuidad y que no se olviden de nuestros niños”, añadió.

Por último, reconoció que varias personas vinculadas a los establecimientos educativos se encuentran aislados o contagiados por coronavirus pero aseguró que “los casos positivos no se han generado dentro del ámbito escolar”.

