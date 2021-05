Padres Organizados: “Es momento para que nuestros chicos queden en casa”

Florencia Barrientos, referente de Padres Organizados Tres Arroyos, aseguró a LU 24 que con el distrito en Fase 2 “es momento para que nuestros chicos queden en casa”. Asimismo, manifestó que acatan los lineamientos dispuestos para esta etapa desde la Provincia de Buenos Aires, ya que “todo lo que está sucediendo es realmente crítico”.



“Hemos manifestado nuestro apoyo al personal de salud, y como ciudadanos y padres consideramos que estos 15 días que tenemos por delante es momento para quedarnos en casa, que nuestros chicos queden en casa”, expresó al tiempo que aclaró: “en cuanto a los amparos que se van a presentar en las próximas horas y las movilizaciones que se están gestando, Padres Organizados no tiene ninguna vinculación con todas esas situaciones”.

Además, señaló que al pasar a Fase 2 las clases presenciales se ven afectadas y “, como ha sucedido en otros municipios, aparecen padres autoconvocados que vienen desde distintas escuelas y diferentes circunstancias y se expresan de la forma que creen que se pueden expresar. Es un tema de otros grupos de padres”.

Explicó que en “Padres Organizados nos manejamos desde otro lado, con ciertos lineamientos, tenemos una mesa de médicos y también de abogados, una organización para evaluar y tener información precisa y números reales para cuando pedimos o solicitamos ciertas cosas y por eso sostenemos nuestro reclamo constante de la presencialidad, por el hecho que ya ha quedado claramente a la vista de que las escuelas son seguras y no son el foco de contagio en esta pandemia”.

Finalmente, Barrientos declaró que “en una pandemia uno debe aprender a convivir con la enfermedad y para eso existen los protocolos, las escuelas son seguras, los contagios han sido extramuros, no han sucedido dentro del ámbito escolar. Es preventivo el aislamiento de las burbujas, un método seguro para no diseminar el virus”.

