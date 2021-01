Padres Organizados pide por la vuelta a las clases presenciales: “que las escuelas sean lo primero en abrir y lo último en cerrar”

Entrevistados por LU 24, los tresarroyenses Ivo Quatrocchi, Patricia Bonfiglio Portela, Florencia Barrientos y Laura González reclamaron compromiso por parte de las autoridades políticas para que los chicos vuelvan a las aulas. “Las escuelas tienen que ser lo primero en abrir y lo último en cerrar”, solicitaron, al mismo tiempo que aseguraron que no hay datos fehacientes por parte de las autoridades educativas y sanitarias en torno a los resultados de la revinculación y las actividades presenciales mínimas que se concretaron en los últimos días del ciclo lectivo 2020. “Nos llegan papers de la Sociedad Argentina de Pediatría, y también de otros países, que indican que los chicos no son vectores de contagio y que el riesgo en las escuelas es mínimo, sin embargo no podemos saber qué pasó en Chaves, por ejemplo, tan cerca de Tres Arroyos, donde los chicos tuvieron presencialidad en los últimos días. No sabemos siquiera si eso propició algún contagio o no, porque no hay información al respecto”, advirtieron.



Los Padres Organizados, que comenzaron autoconvocándose en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego se les unieron grupos en 21 provincias de todo el país, aseguran no responder a ninguna intención político partidaria. Y sus integrantes tresarroyenses dejaron en claro además, ante una eventual puja entre autoridades y sindicatos docentes, que ellos valoran especialmente el esfuerzo que hicieron los educadores durante este período. “Pero no fue suficiente, porque ni siquiera hay una evaluación de los contenidos aprendidos y, en función de eso, qué se va a enseñar de aquí en adelante. Además hay otras cuestiones en juego que son tanto o más importantes que los contenidos, y es la sociabilización. Muchos de nuestros hijos atravesaron depresiones a edades en las que, en otro contexto, no tendrían por qué suceder”, sostuvieron.

Al mismo tiempo, el grupo ha solicitado reunirse con el intendente Carlos Sánchez y con autoridades del Consejo Escolar, han solicitado ser convocados por la Unidad Educativa de Gestión Distrital y tienen previsto un encuentro con el diputado Pablo Garate, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja bonaerense. “Entendemos que nadie mejor que ellos para gestionar ante la Provincia que las clases presenciales vuelvan y en las condiciones de seguridad que se requieran, porque son las personas más cercanas a nosotros, que los votamos como nuestros representantes. Por eso esperamos que el intendente nos reciba y se expida respecto de la situación, que diga cuál es su postura, qué se hizo y qué se va a hacer”, señalaron.

Finalmente, advirtieron que la Provincia ha bajado un plan jurisdiccional con protocolos “que son impracticables. No podemos no tener un protocolo diferenciado entre una escuela de La Matanza y una de Tres Arroyos; no pueden ser iguales los protocolos en una escuela donde se llega en transporte público, con una de Tres Arroyos. Lo lógico es que cada colegio tenga su protocolo, que sea elevado y que se apruebe en función de la necesidad de cada uno”.

Desde el grupo, además, instaron a padres y familias a firmar un petitorio en torno a lo descripto, al que se puede acceder en este link:

forms.gle/oNQfWPLuRu7snGQS8

