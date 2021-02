“Padres Organizados Tres Arroyos” aguardan respuesta a nota dirigida a la Inspectora Jefe Distrital

17 febrero, 2021 Leido: 459

Desde la Red de Familias y Padres Organizados Tres Arroyos, a través de un comunicado de prensa, se manifestó que “estamos a la espera” de que sea respondida una nota dirigida a la inspectora Jefe Distrital, Andrea Larrieu Lacoste por medio de la cual le solicitaron se expida acerca de ciertas cuestiones relacionadas con el regreso a la presencialidad en las aulas.

La nota enviada a LU 24 es la siguiente:

El pasado Jueves 11 de febrero en horas de la mañana, representantes de las familias autoconvocadas bajo el nombre de “Padres Organizados Tres Arroyos”, nos hicimos presentes en la Jefatura de Distrito de nuestra ciudad y presentamos una nota dirigida a la Inspectora Andrea Larrieu Lacoste por medio de la cual le solicitamos se expida acerca de ciertas cuestiones relacionadas con el regreso a la presencialidad en las aulas de todos los niños, niñas y adolescentes que asisten a los jardines y escuelas, tanto públicas como privadas, de nuestro Partido, a saber:

● Informe cuáles serán las MEDIDAS CONCRETAS que se tomarán -a nivel jurisdiccional- para garantizar la vuelta a las clases presenciales en el presente ciclo lectivo, en todos los jardines, escuelas y terciarios, públicos y privados, del partido de Tres Arroyos (en virtud de lo establecido por la Resolución 415/21 DGCyE);

● Aclare y detalle de qué manera se adecuará el Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires a nivel local, en nuestro Partido;

● Asegure la realización de las readecuaciones 2020/21 para un plan integral que permita recuperar los aprendizajes y contenidos no cumplidos en esta etapa de virtualidad para todos los niveles.-

● Proponga un protocolo de cuidado y prevención acorde a la actividad, considerando las experiencias de otros países y la evidencia científica en relación a las secuelas negativas producidas por el cierre de las aulas y la virtualidad en la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, habiéndose comprobado que los mismos no son vectores de contagio.-

● Establezca indicadores de seguimiento y monitoreo de re-vinculación con el sistema educativo y brindar datos sobre los resultados académicos y deserción durante el ciclo 2020.-

● Asegure la realización de las inversiones que la infraestructura escolar requiera a fin de que las escuelas puedan cumplir con los requisitos exigidos por el Plan Jurisdiccional establecido por la Provincia de Buenos Aires; y que, por el contrario, el mismo no se convierta en una traba insuperable impuesta por el propio sistema.-

● Que la DGCyE se comprometa a no cerrar las escuelas; o que, en un escenario de rebrote o incremento significativo de contagios, las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir; con la convicción de que la educación es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para el presente y futuro de millones de niños, niñas y adolescentes;

Al día de la fecha, estamos a la espera de que la misma sea respondida

Sin otro particular,

Atte,

Red de Familias y Padres Organizados Tres Arroyos”

