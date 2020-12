“Padres Organizados” ya tiene su grupo en Tres Arroyos: impulsan petitorio para volver a las aulas

“Padres Organizados”, el nucleamiento que surgió de la iniciativa de un grupo de usuarios de redes sociales que comenzó a movilizarse para la reapertura de las escuelas y la vuelta a clases presenciales y se fue replicando en La Plata, Córdoba y otros lugares del país, ya tiene su correlato local. En las últimas horas, y tras la apertura de una cuenta de Instagram que se denomina, precisamente, Padres Organizados Tres Arroyos, hicieron circular por las redes un petitorio “para garantizar el retorno a las clases presenciales en el ciclo lectivo 2021”.



Los Padres Organizados Tres Arroyos, que como sus pares de otros lugares piden que se “abran las escuelas”, se presentan –aunque sin mencionar nombres- como “familias tresarroyenses autoconvocadas con un mismo objetivo: que el 2021 nuestros niños y niñas vuelvan seguros a la escuela y que se les permita recuperar los aprendizajes y contenidos no cumplidos en esta etapa de virtualidad para todos los niveles. La idea es sumar familias de todos los colegios públicos y privados, a participar de esta cruzada. #padresorganizados ya cuenta con grupos en distintos puntos del país, trabajando en conjunto para recuperar la presencialidad en el próximo ciclo lectivo”. Y piden que se acompañe un petitorio, a través de la firma, para ser presentado ante autoridades locales.

El petitorio

El texto del petitorio, que se puede firmar accediendo a un formulario de Google Docs que figura en el link que hicieron circular en las últimas horas por las redes, es el siguiente:

A la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sra. Agustina Vila

A la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sra. Claudia Bracchi

Al Intendente del partido de Tres Arroyos, Sr. Carlos Alberto Sánchez

A la Inspectora Jefa Distrital, Profesora Andrea Larrieu Lacoste

A la Pte. Consejo Escolar María José Adobatto

Por medio del presente, los abajo firmantes, en calidad de madres, padres, familiares y vecinos de alumnos del Partido de Tres Arroyos, nos dirigimos a ustedes a fin de manifestar nuestra honda preocupación por la suspensión de las clases presenciales en TODOS los niveles del Sistema Educativo Provincial, en escuelas públicas y privadas, durante casi todo el ciclo lectivo 2020, en base a los argumentos que aquí desarrollamos; y a cuyo fin SOLICITAMOS:

Dar una respuesta URGENTE acerca de las medidas concretas que se tomarán para garantizar la vuelta a las clases presenciales en el ciclo lectivo 2021, en todos los niveles del Sistema Educativo Provincial.-

Declarar a la Educación Presencial como actividad ESENCIAL, y realizar las readecuaciones 2020/21 para un plan integral que permita recuperar los aprendizajes y contenidos no cumplidos en esta etapa de virtualidad para todos los niveles.-

Presentar una planificación CONCRETA de actividades que contemple todos los niveles (maternales, jardines, primarios y secundarios) y establecer una fecha de inicio de actividades presenciales para el ciclo lectivo 2021.-

Ofrecer un protocolo de cuidado y prevención acorde a la actividad, considerando las experiencias de otros países y la evidencia científica en relación a las secuelas negativas producidas por el cierre de las aulas y la virtualidad en la salud física y mental de los NNyA, habiéndose comprobado que los mismos no son vectores de contagio.-

Generar indicadores de seguimiento y monitoreo de re-vinculación con el sistema educativo y brindar datos sobre los resultados académicos y deserción durante el ciclo 2020.-

Realizar las inversiones que la infraestructura escolar requiera a fin de que las escuelas, en especial las públicas, puedan cumplir con los requisitos exigidos por los protocolos establecidos por la Provincia y que, por el contrario, los mismos no se conviertan en una traba insuperable impuesta por el propio sistema.-

Que la DGCyE se comprometa a no cerrar las escuelas; o que en un escenario de rebrote o incremento significativo de contagios, las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir; con la convicción de que la educación es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para el presente y futuro de millones de NNyA.-

Hemos visto a lo largo de los meses que se han abierto exitosamente las guarderías, los clubes, bares, restaurantes, etc; se han habilitado las colonias de vacaciones e incluso volvieron los casinos, aplicando los correspondientes protocolos. Lamentablemente no ocurrió lo mismo con las escuelas. Ni siquiera se hizo el intento, siendo la educación el cimiento fundamental para el futuro de nuestra sociedad. Por ello, nos organizamos para exigir que se asegure el acceso universal a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes de la Provincia de Buenos Aires.-

Todas las Modalidades, todos los Niveles deben estar preparados para iniciar el Ciclo Lectivo 2021 en las aulas, con los recursos y medios necesarios, acordes a la realidad que nos atraviesa.

Queremos una Argentina Libre, queremos un futuro prometedor y seguro para todos los niños, niñas y adolescentes y LA ÚNICA FORMA DE LOGRARLO ES GARANTIZANDO EL ACCESO A LA EDUCACIÓN.-

Es prioritario que las autoridades comprendan que asistir a la escuela en forma regular permite brindar un entorno de aprendizaje apto. La Escuela es “el Ambiente” donde los niños, niñas y adolescentes tienen la libertad para aprender; y donde cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. La Escuela es un lugar seguro donde ellos construyen aprendizajes significativos y se forman como ciudadanos.-

En consecuencia, solicitamos a las autoridades de nuestro Municipio que gestionen ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires las acciones que correspondan para asegurar y garantizar a la población que el ciclo lectivo 2021 volverá a ser presencial y que se procederá a la reapertura de los Jardines de Infantes y Escuelas del Partido.-

La educación debe ser prioridad en las agendas políticas, el futuro de nuestro país depende de los niños y adolescente de hoy, quienes tienen derecho a la educación integral que provee la escuela.-

