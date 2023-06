Pagaron 3.400.000 por un toro Angus en el remate de Rústicos

23 junio, 2023

Se desarrolló este viernes el 5º Remate Premium de Rústicos en instalaciones de la Sociedad Rural de Tandil bajo el martillo de Roberto Mondino y con la organización de Sergio Amuchategui.

Se vendió la totalidad de la hacienda encerrada, y el valor máximo alcanzado fue por un toro Angus PP que hizo $ 3.400.000, promediando $ 1.681.667 en esa categoría.

El primer condimento pasó por volver a los corrales, algo que ya se había hecho con los terneros allá por el destete, pero llegarse con 60 toros de Pedigree de la más alta calidad genética (muchos de ellos recientemente llegados de la Expo Indoor de Palermo), ejemplares de reconocidas cabañas y con la venta a pista sin preoferta previa, lo convertían sin dudas en un nuevo desafío a la hora de las ventas. Y Rústicos no falló y no le faltó nada: agilidad, manos, compradores, valores, pujas, no faltó absolutamente nada de lo que un gran remate tiene que tener y ese fue sin dudas en un contexto de país realmente difícil, en Tandil se volvió a vivir un remate propio y único, características constantes de este exitoso formato que justamente, no tiene forma.

Las ventas siempre al martillo de Roberto Mondino, comenzaron a fluir con los toros, elección por elección, las manos siempre estuvieron arriba en todos y cada uno de los lotes, donde los valores rápidamente dejaron ver cuáles serían los promedios, más aún cuando hasta los últimos corrales, la calidad siempre sobresalía, más allá de los nombres o las cabañas participantes. Con Juan García explicando detalles, o el propio Dr Mariano Castro con la Reserva o el “Lobito” Chiaravali con la India, lo que había en pista y la presentación, eran datos más que suficientes para que siempre aparecieran las pujas en la pista, en un teléfono, en el zoom o por pantalla.

Promediando las 17 hs, salieron los vientres que de diferentes lugares llegaron hasta Tandil, para que primero las vaquillonas, luego las vacas y las con cría, todas tuvieran permanentemente manos, con algún corral repetido llevado bajado el martillo sin obligaciones, pero siempre mostrando cantidad de compradores, sin dudas una de los grandes ítems destacados de la fecha.

Llegó la tarde-noche y los últimos lotes de terneras dieron el final de un remate sólido, de mucho vuelo y que mostró que a pesar de lo que ocurre en nuestro país y con la ganadería actual, pone a Rústicos en otro lugar, en uno donde todos comprenden que aquí hay un trabajo que nada tiene que ver con la coyuntura, sino más bien con un proyecto que ayer para muchos fue a largo plazo y hoy los encuentra disfrutando de un presente y de un futuro, que contagia a nuevos apellidos a seguir creyendo y apostando, por los desafíos que seguirán llegando.

Fuente y Foto: infosudoeste – Carlos Bodanza

