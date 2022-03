Pago de cheques, nuevo horario bancario y fe de vida en el Banco Nación

17 marzo, 2022

Ante versiones acerca de bancos que se niegan a pagar valores en algunos casos, la contadora Virginia Goroso, del Banco Nación, explicó que se pueden cobrar cheques por caja hasta 50.000 pesos por día y por persona; pasado ese importe, o si el cheque está cruzado, se debe depositar. “Durante la pandemia no pagamos cheques por caja pero no por la ley, sino por la pandemia; no hacíamos ningún tipo de operación por caja salvo pago de jubilaciones y pensiones. Pero lo cierto es que hoy volvimos a la normalidad, y en un contexto general, los cheques de más de 50.000 pesos o cruzados deben ser depositados”, sostuvo.

En otro orden de cosas, anticipó que el 4 de abril volverá el horario bancario de 10 a 15. Y mencionó también la existencia de dificultades en torno al trámite de supervivencia o fe de vida de los jubilados, que estuvo suspendido durante dos años en virtud de la pandemia. “Llegó el día de cobro, la gente se encontró con que no tenía acreditado el dinero, pero es importante que sepan que si eso sucede, deben acercarse al banco -el titular con el DNI- y el trámite se hace inmediatamente. Y si está internado, se debe presentar certificado médico, o nota del titular en caso de que se encuentre en una residencia geriátrica y deba enviar a otra persona”, aseguró.



