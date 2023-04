Paguegui: “Este 1º de Mayo nos encuentra mal a los trabajadores”

28 abril, 2023

El Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Tres Arroyos, José Luis Paguegui sostuvo que “este primero de mayo a los trabajadores y al pueblo argentino nos encuentra mal, conocemos los datos de la inflación, y esto se siente, y además hay gente que no tiene trabajo”.

“Esta situación tiene que ver con un mundo cada vez más globalizado, y creo que tiene que venir un cambio, no solo en Argentina, sino en el mundo, para que el trabajador pueda tener una vivienda y tener una familia, conceptos que antes eran normales para un trabajador y hoy son inalcanzables, ya que para tener una vivienda es necesaria una ayuda del Estado”.

“Hay trabajadores con trabajo, trabajadores sin trabajo, generaciones de familia que no han conseguido tener un trabajo en blanco, hoy en día hay trabajo no registrado y la gente igual con eso vive, pero es la realidad”.

“No creo que el capitalismo sea la solución” dijo y agregó sobre la situación de la clase pasiva, que “los jubilados que trabajaron toda la vida, no pueden gozar del júbilo que es lo que significa esa palabra”.

