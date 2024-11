PAMI cambia sistema de validación de recetas y se producen demoras

El farmacéutico Jorge Lamberta se refirió a los cambios en sistema de validación de recetas On line que implementó la obra social PAMI, contratando a otra empresa, por lo que la cantidad de trafico que se produce en todo el sistema, en todo el país, hace que se dificulte el mismo de entrega de medicamentos y la atención en los locales.

“En el orden local, se puede decir que el colapso existe”, dijo Lamberta, pero destacó que “acá nos conocemos casi todos, por lo que en las farmacias les adelantamos a la gente lo urgente en materia de medicamentos, para que no existan demoras en la entrega como sucede en otros sitios del país”.

“PAMI ha hecho muchas modificaciones en general, yo desconozco las causas, seguramente son contratos que han vencido y no se renuevan, y lo que sé es que la empresa que hace la validación actual ya la venían haciendo otras obras sociales, pero la numerosa cantidad de afiliados que tiene PAMI produce esta incomodidad que hace que el afiliado tenga que volver después, pero siempre uno le va buscando la vuelta”, sostuvo.

“Todos hacemos lo posible por satisfacer las necesidades de este sector más vulnerable, pero es en general; desde hace unos seis o siete meses el aumento en medicamentos acompaña el índice de inflación mensual, pero está bastante igual el precio, no se genera aumento importante en los precios de PAMI y la distorsión que había se va acomodando, aunque el cambio en el sistema de descuentos hace que el afiliado lleve lo que cubre el cien por ciento y luego vuelve por lo menos importante”, concluyó.

