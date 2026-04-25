PAMI: clínicas de 4 provincias restringen atención por retraso en valor de los aranceles

25 abril, 2026 0

Las clínicas y sanatorios que dan prestaciones al PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut advirtieron que a partir del lunes próximo, 27 de abril, suspenderán los turnos de consultas médicas, prácticas y procedimientos ambulatorios a afiliados a la obra social, por el retraso de alrededor de 70% que, según dicen, acumulan desde diciembre los aranceles que se les abona por la atención.

Según las entidades -en las que se atienden unos 300.000 afiliados-, la medida prevista le fue comunicada hoy al director del PAMI, Esteban Leguizamo, con quien, sostienen los prestadores, hay un diálogo en el que “se mantiene la amabilidad”, pero que no se traduce luego en mejores aranceles.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la obra social señalaron que se está analizando el reclamo de los prestadores. “Los vamos a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa, en este contexto de estrés presupuestario”, dijeron. Y recordaron que históricamente “la Patagonia tuvo un nomenclador más alto que el resto del país y el PAMI siempre hizo el esfuerzo en mantener ese compromiso”.

Desde la semana pasada, según expresa un comunicado de las clínicas de las mencionadas provincias, están suspendidas las cirugías programadas que no tienen carácter de urgencia.

ese escenario se le sumarían las nuevas restricciones a partir del lunes. Desde ese día, solo las urgencias y emergencias serán atendidas con cobertura de la obra social de jubilados.

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