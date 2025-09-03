PAMI reanuda la entrega de accesorios para jubilados

3 septiembre, 2025

El esquema de PAMI contempla una serie de accesorios para jubilados que son de uso cotidiano según las necesidades de algunos afiliados. Los trámites para realizar las gestiones pueden cargarse de manera online y/o presencial.

Por su parte, desde el organismo se pueden solicitar elementos como colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios.

Lo más importante que se debe tener en cuenta al momento de realizar los pedidos ante PAMI es que además de la persona afiliada, pueden iniciar la gestión su apoderado/a, familiar o lo puede indicar el médico si está habilitado en el sistema de Órden Médica Electrónica.

