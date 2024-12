PAMI restringió el acceso a medicamentos gratis para los jubilados

3 diciembre, 2024 0

El PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a cinco medicamentos gratis por mes. Es que a partir de ahora los jubilados que requieran una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos.

En la práctica el nuevo esquema significa una restricción ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer.

“Desde el 1 de diciembre, los medicamentos que tenían descuentos del 100% han desaparecido del sistema, si ha quedado alguna medicación para enfermedades puntuales como la diabetes”, explicó a LU 24 el farmacéutico Jorge Lamberta. “El resto, tiene descuentos habituales que van del 40% al 80%”, agregó.

Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

Con los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo, se termina el plan “Vivir Mejor”, creado por el gobierno Alberto Fernández, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos a los afiliados del PAMI.

Fuentes oficiales aseguraron que la medida quiere garantizar que la cobertura al 100% de los medicamentos llegue a las personas que realmente la necesitan. Además, buscan financiar la demanda y no la oferta de fármacos, como sucedía hasta el momento.

¿Cuáles son los requisitos?

PAMI garantiza el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales, destinado a personas afiliadas que debido a su situación de vulnerabilidad social no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con descuento. Los afiliados que deseen tramitar este beneficio deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previos mínimos ($390.000) . En los hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

. En los hogares con convivientes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos. No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga de forma simultánea con PAMI.

de forma simultánea con PAMI. No ser propietario de más de un inmueble , ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

, ni poseer aeronaves o embarcaciones de lujo. No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad , salvo los hogares con convivientes que tengan CUD, quienes podrán ser titulares de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

, salvo los hogares con convivientes que tengan CUD, quienes podrán ser titulares de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

Si una afiliación no cumple con los puntos 1 y 2, pero los medicamentos necesarios representan un gasto igual o superior al 15% de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura mediante un mecanismo de excepción. En este caso, se evaluará la situación a través de:

Un informe social según la Disposición 7339/GPSyC/13 y la escalada de vulnerabilidad socio-sanitaria establecida en la Disposición 306/GPSyC/05 .

y la escalada de vulnerabilidad socio-sanitaria establecida en la . Una revalidación médica.

No están alcanzados por estas restricciones los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿Cómo hacer el trámite?

De manera online se podrán acceder en la web oficial del PAMI (en este enlace) o de forma presencial en una de las agencias de la obra social, allí debe acudir el afiliado o su apoderado.

¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos para tener medicamentos gratis?

En caso de que un afiliado no cumpla con las condiciones establecidas y su gasto en medicamentos supere el 15% de sus ingresos, podrá pedir la cobertura total por razones sociales a través de un mecanismo de excepción.

Se puede tramitar en la web oficial del PAMI o en las agencias cercanas al domicilio con turno previo.

Volver