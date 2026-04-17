Pan de salvado o Integral ¿es lo mismo?

17 abril, 2026 0

La diferencia entre el pan de salvado y el pan integral no es solo de nombre—también cambia bastante su composición y valor nutricional:

Pan de salvado

Se hace con harina refinada a la que se le agrega salvado (la capa externa del grano).

(la capa externa del grano). El salvado aporta fibra , pero el resto del grano (germen y endospermo completo) no está presente en su forma original.

, pero el resto del grano (germen y endospermo completo) no está presente en su forma original. Suele tener: Más fibra que el pan blanco Menos nutrientes que el integral completo y su textura más liviana que el integral.



Pan integral

Se elabora con harina integral , que incluye todo el grano : salvado, germen y endospermo.

, que incluye : salvado, germen y endospermo. Es nutricionalmente más completo porque conserva: Fibra Vitaminas (especialmente del grupo B) Minerales Grasas saludables del germen y suele ser más denso y saciante.



Diferencia interesantes

El pan de salvado es básicamente “pan blanco + fibra añadida”.

El pan integral es “grano entero molido”, más natural y completo.

¿Cuál elegir?

En general, el pan integral es mejor opción si buscás:

Mayor saciedad

Mejor control del azúcar en sangre

Más nutrientes.

El pan de salvado puede ser útil si querés aumentar fibra, pero no reemplaza al integral en calidad nutricional.

Lic. en Nutrición Carolina Tedesco (MP 6764)

Divulgadora en salud y bienestar – Estamos de 10 – LU24 – Seguinos en redes para más novedades: @carotedesco_nutricion @modonutt

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