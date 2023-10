Panaderos acordaron llevar el kilo de pan a mil pesos

26 octubre, 2023

Luego de haberse reunido varios panaderos en la Cámara Económica en la que se trataron los incrementos en el precio del pan debido al aumento de la harina a causa también de la suba del trigo en un 50%, que se trasladaría, por ende, al pan.

“Hemos hecho un acuerdo en aumentar en un 25 por ciento, ya que aumentarlo en un 50% sería bastante catastrófico”, dijo “Nacho” Bilbao, propietario de Mio Figlio, quien sostuvo que se aplicará el nuevo valor desde este jueves, a 1000 pesos el kilo.

“Somos conscientes que hay establecimientos no declarados, no regularizados que pueden ofrecer un pan a 600 pesos, por lo que invitamos a esos productores a que paulatinamente se incorporen para evitar riesgos hacia el personal, ya que si tienen un accidente están en Pampa y la vía, ante la irregularidad de un trabajo no registrado”, afirmó.

“En el caso de las facturas también se aplicará un aumento, pero desde Mio Figlio se decidió posponerlo hasta la semana próxima, esperando que la gente cobre a través de paritarias y será un poco más sostenible este incremento; por ahora tocamos el precio del pan, pan de salvado y pan caserito”, finalizó.

