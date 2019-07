“Panchito” Couso: “No veo que Sánchez tenga problemas para ganar las elecciones”

Exconcejal, hijo de quien fuera intendente peronista de Tres Arroyos, el dirigente político Francisco “Panchito” Couso aseguró que está retirado de la política desde hace más de un año y medio, está jubilado y decidió “someterme a lo que tuviera que venir, después de que me anunciaron que me amputarían una pierna, y la recuperación es más complicada de lo que se esperaba por lo que estoy abocado a eso y a ser abuelo”. Muy crítico del acuerdo entre el kircherismo y el Frente Renovador, advirtió que “hoy el bondi los deja en el mismo lugar del que te fuiste”, y a nivel local, consideró que “la elección entre el vecinalismo y Cambiemos es una interna encubierta; hay parte de un vecinalismo escindido que confronta con Sánchez, pero no se van a poder parar a la izquierda de un gobernante que ha tenido una gestión mucho más que decorosa. No es lo mismo ganarle a Musi que a Carlos Sánchez; va a ser muy difícil ganarle, no veo en el horizonte que haya problemas para el Movimiento Vecinal”.



“Llevo 40 años en la política y veo esto muy complicado; si me hubiera tocado trabajar en esta campaña no lo habría hecho. Hasta diciembre de 2017 estuve trabajando con el cuñado de Sergio Massa, el diputado Sebastián Galmarini, cuando la consigna era otra: era buscar una alternativa de lucha para todos los que nos alejamos por disidencias con el kirchnerismo. Yo no estaría en esta”, sostuvo.

“Hoy tengo mucho tiempo para pensar, mirar noticias, cargarme de información, y entiendo que octubre nos va a dejar ante dos posibilidades electorales que por una cosa o por otra disgustan a mucha gente. El gobierno prometió muchas cosas y no las cumplió para nada, en inflación, en Ganancias, en pobreza cero, y esas cosas le pegan mucho a gente que hoy se siente decepcionada después de haberlos votado. Y por el otro lado hay un kirchnerismo con una Cristina muy empoderada y por encima de los 30 puntos, con un Massa que va a sumar algo, con relación con los gobernadores que es importante porque el peronismo es un partido de búsqueda de poder, y por eso quienes te criticaron antes hoy se suben a tu colectivo. Y eso también disgusta a la gente. Agosto es un mes de paso, nunca mejor puesto, pero octubre nos pondrá frente a dos opciones que a mí, ninguna me convence”, analizó.

Finalmente, también compartió su visión sobre la política de la Sexta Sección, pero volvió a advertir que “en Tres Arroyos la elección no va a ser complicada, va a ser muy difícil ganarle a Carlos Sánchez, que lleva muchos años de gestión y con muy poco desgaste para el tiempo que lleva. No preciso andar en la calle para saberlo, hace 40 años que hago política”, finalizó.