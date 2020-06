Pancho Ibáñez: “Nunca me interesó el rating, pero sé que era alto”

El reconocido locutor y periodista, Francisco “Pancho” Ibáñez, dialogó con nuestra emisora y compartió a través de la radio parte de su importante trayectoria en los medios de comunicación.

“No hubo un día en el que decidí ser lo que fui. La familia tiene algo histriónico que lo hace. Al final del año mis tíos hacían teatro, la sátira de lo que había pasado en la familia durante el año y todos actuábamos. Todos tenían algo histriónico. Tal vez por eso fui un poco así. Actué en varias películas, hice stand up en teatro. Nunca me interesó el rating del programa, pero sé que era alto. El programa era una vez por semana y duró 10 años y dije basta yo, no es que lo levantaron. También Tiempo de Siembra duró unas seis temporadas”, recordó.

Compartió con emoción el momento personal por el que actualmente atraviesa, “estoy siendo abuelo, uno ha creado una familia, chicos que crecen y te sorprenden y sigo grabando publicidades”.

Recordó que “mi viejo era cónsul en España y me fui de chico a estudiar allí. Conocí en aquel lugar a mi esposa. Estudie derecho. Trabajaba en radio en Madrid, surgió la oportunidad de ser locutor de una radio en español en Holanda y me contrataron por 3 años que pasaron volando. Se transformaron en 6 y de ahí, me propusieron ser representante de la emisora en Sudamérica en Buenos Aires”.

Por último mencionó con afecto el recuerdo que lo une a la ciudad, ya que su papá tenía lazos de amistas con familias diplomáticas tresarroyenses.

