Pancho Santarén buscará dar una impronta joven a la Fiesta Provincial del Trigo

27 noviembre, 2019

Sin descuidar las raíces de una celebración que cumplió 50 años, el intérprete Francisco Pancho Santarén buscará darle una impronta joven a la organización de la Fiesta Provincial del Trigo, que será del 5 al 8 de marzo de 2020. “La Fiesta tiene su identidad, deja a Tres Arroyos muy en alto a nivel provincial y, si recordamos la edición del año pasado que fue de una gran magnitud también a nivel nacional, así que para mí es un desafío muy importante y una gran responsabilidad. Estoy contento y agradecido, porque muchas veces el intendente me hizo llegar la propuesta y no me negué, pero ahora siento el apoyo de mis amigos, familia y gente vinculada a la Fiesta y por eso acepté formar parte”, dijo.

El destacado artista ponderó la experiencia que le ha dado un recorrido de varios años por escenarios populares, y también calificó como exitosa la festividad de la Tradición que se extendió por una semana en torno al 10 de noviembre y lo tuvo como organizador. “Entiendo que con esta experiencia y el equipo de trabajo que ya está consolidado, vamos a poder trabajar bien. Hemos tenido dos reuniones, es mucho lo que hay que definir, pero estamos en eso”, sostuvo.

“Actué muchos años en los escenarios de la Fiesta gracias a la Pre Fiesta, y siempre además colaboré con el tradicionalismo. Pero esta celebración es para todo el público, por eso creo que es interesante ver cómo compartimos el trabajo la juventud que está llegando a la organización y los que ya están trabajando desde hace tanto tiempo. Esa sería la esencia que vamos a intentar darle a la Fiesta”, finalizó.

