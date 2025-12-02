Pancho Santarén: “El canto surero es una vidriera para mostrar la vida del gaucho”

El cantor tresarroyense Pancho Santarén, quien visito los estudios de LU24, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras consagrarse en el Pre-Cosquín como ganador en el rubro Solista Vocal. El reconocimiento llegó después de cuatro años de presentarse en la sede de Santa Teresita, un espacio al que considera “con un jurado de referencia y un escenario que da gusto”.

“Estoy recontento, feliz de haber formado parte de una delegación que va a ir a representar a la provincia de Buenos Aires. Es algo que vengo trabajando hace mucho, paralelo a lo que hago cantando”, expresó. Su propuesta artística se centra en los ritmos tradicionales bonaerenses: la milonga, la cifra, la huella y el estilo, géneros que fue estudiando, investigando y perfeccionando junto a profesores y referentes del ambiente.

Un camino de constancia y aprendizaje

Santarén contó que cada año, luego de competir, recibía una planilla con la devolución del jurado, y que esa mirada externa lo ayudó a ajustar detalles y profundizar su propuesta. “Uno cuando va a un certamen tiene que saber que alguien te va a evaluar. Después podés compartir o no lo que dicen, pero sirve”, señaló.

Este año, su interpretación de obras del cancionero bonaerense fue especialmente destacada por los jurados. “Busqué rescatar obras que no están tan difundidas y ponerles mi impronta. Eso lo valoraron”, afirmó.

La emoción del anuncio

El cantante recordó el momento en que se dio a conocer el veredicto: “Al primero que nombran es a un chico de Villa Gesell. Dije: ‘Bueno, ya está’. Y de golpe me nombran a mí. Fue tremendo”. La emoción se multiplicó al escuchar su nombre en la voz del histórico locutor del Festival Nacional de Cosquín, un símbolo del certamen.

El apoyo del ambiente surero

Tras conocerse el resultado, Santarén recibió una ola de mensajes, especialmente de cantores y referentes del canto surero.

El artista remarcó que el canto surero no suele ocupar un lugar central en los grandes festivales, y que por eso decidió apostar por esta estética. “No es que samba o chacarera canta cualquiera, pero todos van por ese lado. Yo también lo hago y seguiré haciéndolo, pero esta vez quise mostrar algo distinto”, explicó.

Una mirada sobre la vida rural

Para Santarén, su proyecto tiene como eje retratar la vida del gaucho y su universo: los reseros, los puesteros, la familia, los animales, la soledad y el esfuerzo cotidiano. “Aunque yo no viví esa vida, la destaco y la cuento. Muchos tienen un abuelo o un familiar que sí la vivió”, sostuvo.

Rumbo al Atahualpa Yupanqui

Con la clasificación asegurada, Pancho se prepara para pisar el mítico escenario Atahualpa Yupanqui en enero. Además de presentarse como solista, también acompañará como cantor a dos parejas de danza tradicional que clasificaron en diferentes sedes.

“Es como el Mundial”, confesó entre risas, mientras adelantó que ya está pensando en la vestimenta y hasta buscando un sombrero adecuado para la ocasión.

