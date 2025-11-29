Pancho Santarén en el Pre-Cosquín de Santa Teresita

29 noviembre, 2025 8

El conductor del programa Folklore en los Tres Arroyos se encuentra en Santa Teresita, participando del Certamen Nuevos valores pre-Cosquín, buscando clasificar para presentarse en la Plaza Prospero Molina, Escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín.

En conversación con LU 24 Pancho Santarén dijo que “Santa Teresita cuenta con su sede previa para quienes deseen estar en Cosquín, canté ayer y me toca cantar este domingo, esperando un gran resultado para ir a Córdoba”.

“Año a año supero mis logros, lo cual me pone muy contento, voy a todos lados con mi guitarra y el micrófono de LU 24 para transmitir el programa desde cualquier parte del país, voy a hacer todo lo posible para que enero nos agarre yendo a Córdoba”.

