“Pancho” Santarén también culmina su mandato en el HCD: “fue un paso corto pero muy productivo”

18 noviembre, 2021 Leido: 87

El concejal vecinalista Francisco “Pancho” Santarén culminará su mandato el próximo de 10 de diciembre y a modo de balance dijo que “fue un paso corto pero muy productivo”.

“Fue un mandato corto para mí porque yo entré de suplente, en plena pandemia, a trabajar en el Concejo Deliberante cuando “Pancho” Aramberri asumió como director de Turismo. Fue un paso corto pero muy productivo, ese es el balance”, afirmó.

“Con todo lo que ha pasado, para mí ha sido un aprendizaje constante, más allá que cuando integré la lista del año 2017 estaba con muchos proyectos para trabajar en relación a lo cultural y demás pero la pandemia lo impidió y me tuve que adaptar a este proceso de entrar de suplente el año pasado, trabajando a medida de lo que se podía hacer”, agregó.

En tanto, Santarén aseguró que “voy a continuar trabajando con el bloque de concejales porque quiero seguir nutriéndome y acompañando a la gestión del intendente Sánchez que para mí es lo más importante”, afirmó.

Sobre las cuestiones que quedan pendientes, sostuvo que “muchos proyectos culturales no se han podido hacer por la pandemia y ahora, desde otro lugar, los vamos a seguir acompañando. Hay un montón de cosas por hacer en relación al tradicionalismo, la cultura, las fiestas populares y la música”.

Además, manifestó que “mucha gente no cree en la política pero yo, al haber estado acá, soy un convencido que es la única herramienta para cambiar las cosas desde lo cultural hasta la parte de la salud, de seguridad, y todo lo que se trata en el distrito de Tres Arroyos”.

Finalmente, Santarén sostuvo que “seguiré trabajando, no me voy a ir de la gestión del Movimiento Vecinal y les agradezco enormemente a mis compañeros porque fue un tiempo de aprendizaje constante”.

