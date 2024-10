“Pancho” Santarén y la “impresionante experiencia” en La Rioja

3 octubre, 2024 0

El reconocido músico y cantante “Pancho” Santarén, conductor del programa Folklore en los Tres Arroyos, contó por LU 24 la “impresionante experiencia” vivida en La Rioja, donde participó del certamen para nuevos valores “Pre Cosquín” tocando la guitarra y cantando para parejas de danza que lo contratan.

“La pasé muy bien, fueron dos días de actuaciones y momentos lindos. Estoy muy agradecido porque se va agrandando el mapa del camino de la música. Hoy me encuentro con la guitarra al hombro y con el brazo que me sobra llevo el micrófono de la radio”, expresó desde Córdoba capital, en un alto en el viaje rumbo a Las Flores donde se presentará en el preselectivo para el Campeonato Nacional de Malambo.

Además, el popular “Pancho” destacó las instalaciones del teatro provincial “Víctor María Cáceres”: “Es de los mejores en los que he estado, tiene una acústica impresionante, capacidad para 600 personas cómodas y un escenario con una técnica impresionante”.

“Les envié fotos de la consola de audio a especialistas en sonido que conozco y me dijeron que de esas muchas no se ven, hay muy poquitas en el país. Todo impecable, los camarines también, fue algo impresionante la experiencia de haber cantado en semejante teatro”, finalizó.

