Pandemia: el pergaminense que propuso el “Metegol Humano” (video)

30 junio, 2020 Leido: 81

El propietario del Complejo Play Fútbol 5 de Pergamino, Gustavo Ciuffo, contó por LU 24 su idea para llevar a cabo una novedosa práctica futbolística. Se trata del denominado “Metegol Humano”, cuyo fin es el de retomar la actividad pero no incumplir ningún protocolo en el marco de las medidas tomadas ante la pandemia por coronavirus.

De esta manera se respeta el distanciamiento exigido y se juega en espacios marcados. “Me sorprendió porque se viralizó por todo el país”, aseguró.

La propuesta se desarrolla al aire libre, cuenta con la participación de dos equipos de cinco futbolistas (un arquero y cuatro jugadores de cancha); cada uno deberá respetar el espacio asignado; los arqueros no podrán salirse de su área defendida y la duración del partido es de 50 minutos. El equipo que mejor logre defenderse y convierta más goles en el arco contrario, se adjudicará la partida.

Ciuffo señaló que no sólo tuvo una gran repercusión en Argentina, sino que también la pondrán en práctica en países limítrofes. “Se hace muy dinámico, no hay contacto de ninguna manera, el que más sufre es el arquero al que le patean de todos lados”; concluyó.

