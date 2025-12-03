Paniga, nuevo Director de Cultura: “quiero profundizar el trabajo con los jóvenes” (audio)

3 diciembre, 2025 11

Tomás Paniga, joven, entusiasta, que viene trabajando hace cinco años en el Municipio de Tres Arroyos, asumirá la responsabilidad de ser el Director de Cultura.

Tal como había anticipado LU24, este miércoles se formalizó su designación y estuvo en la radio, donde señaló que “la política y la cultura se relacionan. Los años que llevo en el Municipio me hicieron entender que la Cultura es una herramienta política. El arte me apasiona; una manera de gestionarlo es con políticas culturales”.

Paniga, que viene desarrollando su rol como coordinador del Centro Cultural La Estación, aseguró que va a dar continuidad a la tarea de Martín Rodríguez Blanco, quien deja el lugar para asumir como Concejal: “con Martín trabajamos codo a codo, junto a un gran equipo de 16 personas. Mi gestión no va a ser muy distinta, vamos a estar cerca de los artistas, los barrios, las localidades, continuar las asistencias técnicas, sin descuidar nada”.

Con apenas 25 años y una trayectoria que le da experiencia, Paniga expresó el deseo de “trabajar más con la juventud; si bien se venía haciendo, quiero profundizar esa tarea. Los jóvenes cada vez se animan más a mostrar su talento, tengo la suerte de poder dialogar con ellos, escucharlos”.

Respecto al contexto económico del país y los recursos disponibles para cultura, el nuevo Director señaló que “a pesar del contexto, se ha hecho un gran trabajo. Tuvimos 18 talleres gratuitos para la comunidad. El intendente Pablo Garate le da gran importancia a Cultura y siempre apoya. En los espacios que tenemos, además, contamos con herramientas que los artistas que se acercan utilizan”.

Para finalizar, expresó orgulloso que “muchos municipios vecinos siempre quedan asombrados cuando ven las actividades que hay en Tres Arroyos y cómo se involucra la ciudadanía”.

