Pao Arriaga avanza en su carrera artística desde Córdoba

16 marzo, 2023

Pao Arriaga, la cantante pampeana ahora, radicada en Córdoba, quien vivió en Tres Arroyos donde desarrolló parte de su carrera, en plena pandemia se mudó a la provincia mediterránea.

“Formé mi familia, fui mamá y ahora estoy volviendo de a poquito a la música”, dijo, entrevistada por LU 24.

“Estamos subiendo a las redes que tenemos todo nuestro material, ahora lo estamos procesando para ir de a poco compartiéndolo; estuvimos trabajando con canciones que no pasan de moda, hay algunas con letras mías”, agregó.

“La gente de acá te recibe bien, te haces de grupos enseguida, me siento muy bien, esperemos que se escuche el material y que me puedan conocer en toda la zona acá en Córdoba; las posibilidades están para subir a un escenario de nuevo, pero tengo el bebé muy chiquito, tengo pensado retomar una gira truncada, así que de a poquito estamos volviendo”, reiteró.

Paola está casada con uno de los integrantes del exitoso combo La Konga, y dijo que “ahora ellos hacen el Estadio de Vélez en Buenos Aires el sábado, así que estaremos yendo. Están viajando por toda la Argentina e incluso van a ir al exterior”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento “a la radio, y a toda la gente de Tres Arroyos que me sigue teniendo presente”.

