Pao Arriaga lanza hoy su nuevo tema en YouTube

11 septiembre, 2020 Leido: 9

Hoy a las 19 horas, la cantante tresarroyense Pao Arriaga, lanzará un nuevo tema a través de su canal de YouTube.

“Está buenísimo, porque los que estamos recién arrancando y avanzando es como un hijo, porque atrás de cada canción hay un estudio, una grabación, un trabajo previa. Además hicimos un video que está grabado en Barrow. Es muy casero y no tiene la producción de los anteriores, pero cuando volvamos a la normalidad, regresarán los videos al estilo anterior”, sostuvo.

Indicó que el tema se grabó en enero. “Hay mucha expectativa, hay mucha gente que me sigue dentro de la provincia y del país. Con las redes sociales hoy llegas a todos lados. Mis músicos están en Buenos Aires y desde acá ensayo yo sola, pero como grupo no pudimos romper el hielo con la gente con toda esta situación”.

Los interesados en seguir a Pao Arriaga pueden hacerlo a través de su Instagram @paoarriagaok o de facebook Pao Arriaga Oficial.

Volver