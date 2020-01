Pao Arriaga llevó su Pasión por la música a América (video)

La cantante Paola Arriaga se presentó exitosamente hoy en el programa Pasión de Sábado que se emite por el canal América.

Interpretó su versión de “Ya te olvide” y “Abriste la puerta”, el primer tema propio, en el inicio 2020 del ciclo televisivo que cumple 31 años en el aire.



Estuvo acompañada por familiares, amigos y público que viajó especialmente para brindarle su apoyo con banderas y pancartas.

La artista oriunda de Macachín (La Pampa) y residente en Tres Arroyos desde hace muchos años se había presentado en 2019 en un casting y hoy tuvo la oportunidad de mostrarse a todo el país a través del programa ícono de la movida tropical.

“Nunca bajar los brazos, siempre seguir”

En contacto con nuestra emisora Pao Arriaga se mostró muy emocionada y contó que le están llegando muchos mensajes: “Es muy emocionante las cosas lindas que me escriben y que expresan tanto los de Tres Arroyos como los de Macachin, hay gente que me ha mandado de Córdoba y gente que me ha empezado a seguir de todo el país”, expresó.

Sobre la presentación aseguró que tiene una mezcla de sentimientos y al principio tuvo muchos nervios: “El pueblo de Macachin estaba revolucionado, estaban todos pendientes del horario y he leído mensajes de que se han largado a llorar, de que s eles ponía la piel de gallina y todas estas cosas a uno también lo movilizan”.

También dijo que estuvo firmando autógrafos y sacándose fotos en la tribuna de Pasión. “Estoy agradecida de que me sigan y me acompañen y esto es un sueño que está hecho realidad, lo que pasó hoy está hecho realidad, de acá en más llegaremos a donde tengamos que llegar, pero nunca bajar los brazos, siempre seguir”, declaró.

El video completo de su presentación ya puede verse en YouTube, más precisamente en el canal de Pasión TV.

