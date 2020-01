Pao Arriaga se presentará en Pasión de Sábado y el público podrá acompañarla junto a Venecia Viajes y Turismo

4 enero, 2020 Leido: 454

La cantante local, Pao Arriaga, estará participando el próximo 11 de enero del emblemático programa de televisión Pasión de Sábado, que emite América Tv. Según anticipó, quienes estén interesados en asistir podrán hacerlo junto a Venecia Viajes y Turismo.



“La idea surgió porque hay gente que por ahí me sigue y no tiene tal vez los medios para viajar o no conoce Buenos Aires y hable con la empresa para lograr precios accesibles y que pueda ir cualquiera. Saldremos el viernes a las 0 para estar temprano allá, ya que el orden lo sabremos una vez allí”, indicó.

Mencionó que al canal llegarán temprano “y una vez que culmina el programa volvemos para Tres Arroyos. La entrada al programa es gratis. Solo deberán abonar 1100 pesos del viaje. Lo interesante además, es que podrán no solo verme a mí, sino a los espectáculos que están ese mismo sábado”.

Agregó que los que estén interesados en viajar deberán acercarse hasta el local de Venecia o a 9 de Julio 61. “Lo lugares son limitados”, advirtió.

Volver