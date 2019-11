Pao Arriaga: Una carrera musical en ascenso. Grabó su primer videoclip y tiene fecha para presentarse en Pasión de Sábado

La joven artista Pao Arriaga grabó su primer videoclip en el viejo boliche de La Tigra y en la estación de servicio y Hostería a la entrada de San Eloy, Partido de Coronel Suárez, de la mano del reconocido Emiliano Videla.

Según indicó esta mañana a LU 24 acerca de esta nueva experiencia: “Estamos súper contentos. Es emocionante para uno que lo viene pensando y no se puede imaginar, ver después como queda plasmado en un video. Ayer cuando vimos el adelanto del video, a mí me causó mucha emoción”, dijo.



Mencionó que esta semana grabó dos temas de lo que será su trabajo discográfico “que son propios. A partir de la semana próxima ya van a salir en la radio del programa Pasión. De hecho, teníamos fecha en el programa Pasión para el 23 y por tiempos de la televisión, finalmente nos pasaron para el 11 de enero. Van a ser varias veces las que nos presentaremos y haremos el segundo video en breve, con otro de los temas nuevos, llamado Abriste la Puerta. Fue todo muy rápido de agosto a hoy”.

El videoclip, se grabó en dos tandas de 1 hora cada una y la maquilladora fue Gaby Bernaola y el asistente de dirección, Rubén Quiroga.

Por su parte, el director del video, Emiliano Videla, indicó respecto a la estación donde se hicieron las grabaciones: “Ya había pasado por ese lugar. Me gustó que no está contaminado por la modernidad de las estaciones de servicio actuales, grabamos en dos lugares uno este y otro, en el Paraje La Tigra. Yo pienso que ella es una gran artista y hace fácil al trabajo de uno”, destacó.