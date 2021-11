Paola Salerno, candidata de Todos: “hay 300 familias con PROCREAR que no pueden comprar su terreno”

2 noviembre, 2021 Leido: 208

La arquitecta Paola Salerno, segunda candidata a concejala por el Frente de Todos, aseguró hoy que la problemática de vivienda es acuciante en todo el país, y en Tres Arroyos la vinculó con el incumplimiento de la ordenanza llamada “de Banco de Tierras”. “Hay 300 familias con el PROCREAR adjudicado que no lo pueden usar porque no tienen cómo acceder a un terreno. En los precios actuales de mercado, los lotes son impagables”, sostuvo.

“Hay multiplicidad de temas por resolver, pero del tema habitacional me hablan por mi profesión. Y en ese aspecto los problemas son muchos, desde gente que no puede acceder a una vivienda digna, hasta quienes la tienen pero en condiciones dominiales irregulares, todo eso sumado a la falta de regulación en temas inmobiliarios, todo hace un combo explosivo. Y sabemos que hay 300 familias favorecidas por el PROCREAR que no pueden hacer su casa porque no pueden pagar un lote; si te otorgan 5 o 6 millones de pesos y te gastas 3 o 4 en el lote, no podés justificar que estás levantando tu casa como te exige el programa para continuar con los desembolsos. El terreno hay que comprarlo con fondos propios, y los que hay, para la clase trabajadora son incomprables. Pero en Tres Arroyos no se aplica la ordenanza de Banco de Tierras, que tiene un registro de las tierras que recibe el Municipio por plusvalía de los loteos nuevos, y lo que nosotros llamamos ‘terrenos fiscales’. Esos lotes se tienen que vender, según está estipulado en la misma ordenanza, a valores accesibles a los vecinos. Además, no se hacen las reuniones de la comisión pautadas en la norma, y eso hay que reclamárselo al gobierno vecinalista para que esas tierras lleguen a la población, a las familias”, sostuvo Salerno.

