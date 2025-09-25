Paola Salerno: Es lamentable que se politice y se informe erróneamente sobre el edificio La Previsión

El edificio de La Previsión continúa siendo motivo de información, no sólo por lo emblemático, sino también por el estado general en que se encuentra. Siendo un testigo silencioso de la historia de Tres Arroyos, hoy se cruzan expresiones en cuanto a su reparación y mantenimiento.

En tal sentido, la Secretaria de Planeamiento Urbano de Tres Arroyos, arquitecta Paola Salerno, manifestó lo que sucede con este tema en el ámbito municipal: “Lamento profundamente que se politice un tema tan importante como el del edificio de La Previsión. Me gustaría conocer el objetivo detrás de las declaraciones de los integrantes de la comisión que brindaron información al medio LU 24, quienes afirmaron no contar con la información oficial, lo cual es inexacto. En las últimas dos comisiones a las que asistí, compartí toda la información solicitada y me puse a disposición, al igual que el Señor Intendente y otros funcionarios. En la misma comisión, se cuenta con copia del trámite iniciado para el arreglo del techo. Nunca he manifestado desconocer el trámite o permiso de obra iniciado en Obras Particulares del municipio.

Esta gestión ha demostrado interés y se ha ocupado de arbitrar los medios necesarios para conservar y proteger los edificios y monumentos históricos del distrito. Una de las primeras acciones fue convocar a que esta comisión vuelva a funcionar, después de que durante la gestión vecinalista se permitió el abandono del edificio durante más de 20 años y se impidió el funcionamiento de esta comisión.

Lamento terriblemente estas actitudes y expresiones engañosas que faltan a la verdad y al respeto hacia esta comisión. Considero que no conducen ni al diálogo ni a la cooperación necesarios para lograr el objetivo de la ordenanza que respalda esta comisión”, sostuvo la funcionaria.

