Paola Salerno: “la licitación de terrenos para el PROCREAR fue un fracaso”

23 junio, 2022

La arquitecta Paola Salerno, concejala del Frente de Todos, formuló hoy fuertes críticas a la licitación de terrenos que el Municipio puso a consideración de beneficiarios del programa PROCREAR. “Fue un fracaso”, sostuvo, y acusó al concejal vecinalista Marcelo León de no aportar información veraz sobre los oferentes.

“Ellos plantean la licitación como un triunfo y nosotros la vemos como un fracaso. Las declaraciones del concejal (Marcelo) León que aseguran que la totalidad de los terrenos tiene una oferta, e incluso que la mayoría ofreció pagar la totalidad del terreno o montos mayores al valor establecido, faltan a la verdad: hay tres familias que no ofertaron porque no sabían si podían reunir el dinero, otras ofrecieron menos que lo que se establecía como entrega, y solo una persona ofreció pagar la totalidad. Acá hubo una confusión: en lugar de acercar la tierra a la gente, que es nuestro deber sobre todo teniendo en cuenta la crisis habitacional que atravesamos, transformamos esto en una venta común. Puede ser que los terrenos tengan un valor inferior al del mercado, pero debemos pensar que sea accesible a las personas que los solicitan, que son gente que está trabajando, pagando alquiler, un crédito y un terreno. Si son 24 cuotas como plantea el pliego, una cuota tiene un valor de 40.000 pesos. Y queda demostrado que de 31 inscriptos para 11 terrenos, sólo se presentaron 8 propuestas”, advirtió Salerno.

“Miremos cómo en municipios cercanos los intendentes solucionan más creativamente el problema; el PROCREAR es para acercar la vivienda a la gente. El Movimiento Vecinal exige un garante a las familias que se inscribieron para comprar los terrenos, para asegurarse de que paguen, es una transacción comercial que está ofreciendo el Municipio y no una inmobiliaria: las diferencias tendrían que verse claramente, y yo no las estoy viendo”, consideró la concejala de Todos.

Finalmente, Salerno propuso que “se acepte a las familias que propusieron montos menores, porque es lo que pueden pagar; y que por los tres lotes que no recibieron propuestas, se convoque a quienes no ofertaron, estableciendo la situación de cada uno, y facilitando que tengan dónde construir su vivienda con el PROCREAR. En algún momento el intendente habló de 300 terrenos, ahora los concejales dicen que vienen por plusvalía y no están subdivididos, pero lo cierto es que deberían exigirle al privado que los entregue subdivididos o que ofrezca terrenos del propio loteo, de lo contrario todas las ventajas son para el privado”.

“Además siguen sin decirle a la gente dónde están los lotes por los que están ofertando, lo que es un disparate total”, concluyó la concejala.

