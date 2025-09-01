Para agendar: los descuentos de la cuenta DNI del mes

El Banco Provincia programó para este mes de Septiembre un nuevo cronograma de descuentos para acceder a través de la cuenta DNI.

La aplicación tendrá una promoción especial en gastronomía para el próximo fin de semana -sábado 6 y domingo 7- que consiste en un descuento del 35% en consumiciones por persona, siendo la devolución máxima de $8.000, lo que corresponde a un consumo de $26.700.

Los rubros de carnicerías, granjas y pescaderías vuelven a ofrecer el 35% de descuentos los sábados 6 y 20, teniendo una devolución de $6.000 cada día, los cuales se obtienen gastando $17.000.

Mientras tanto los comercios de cercanías, que incluyen los supermercados de origen oriental, mantienen el descuento del 20% todos los viernes con un tope de devolución de $4.000 cada día, siendo el consumo de $20.000.

Todos los días se podrá acceder a los descuentos en las ferias y los mercados bonaerenses quienes devuelven $6.000 por semana, equivalente a un gasto de $15.000.

Para acceder a mas información, la entidad bancaria sugiere ingresar al sitio web oficial del BANCO PROVINCIA.

