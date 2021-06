Para Cáritas del Luján la Colecta Anual fue un fracaso y aseguraron que “la gente no se arrimó casi a nuestra sede”

25 junio, 2021

El pasado 12 de junio, se llevó a cabo la Colecta Anual de Caritas, y la referente de la institución que tiene su sede ubicada en Av. Alem 1151, Marta Moyano, aseguró en LU24 que el resultado de la jornada en la que recibirían donaciones, no logró obtener los resultados esperados.

“La colecta fue una desilusión para nosotros, porque era lo que más esperábamos en el año” lamentó la representante de Caritas del Luján y, agregó que “en esta oportunidad fue un fracaso, porque la gente no se arrimó casi a nuestra sede, lo poco que pudimos recaudar fue en el barrio Benito Machado y algo más en los Scouts al lado de la Iglesia del Luján”.

Considerando la situación que se atraviesa, en un contexto particularmente difícil por la pandemia, Moyano indicó que “no pedíamos dinero, nosotros nos conformamos con que la gente pueda dar alimentos y ropa en condiciones para que nosotros le podamos dar a quienes lo están necesitando”. Con la autoridad que la referente de Caritas del Luján asumió, expresó que “soy una persona de palabra y cuando me dan una orden yo la cumplo, y siempre lo que hago lo hago para los demás, y para que se sientan ayudados”.

Asimismo, recordó que “estamos trabajando lunes y jueves desde las 13 horas a las 16 en nuestro lugar, Alem 1151” donde reciben todo tipo de donaciones para ayudar a las familias más necesitadas, y detalló que lo que más solicitan a la comunidad son “alimentos, principalmente leche para los chicos, y ropa, sobre todo abrigos, colchones y frazadas”.

En ese sentido, hizo hincapié en que últimamente se han pasado muchas necesidades en muchas familias, y es por esa razón que, desde la institución, se brindan ayudas particulares y no se han podido llevar a cabo las ferias.

Para comunicarse con Cáritas del Luján, los interesados en realizar donaciones o cualquier tipo de consultas se pueden comunicar al celular 15412409.

