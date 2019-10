Para Colegiales “no es posible” jugar en estas condiciones la Final del Año y pide árbitros bahienses

El Club Colegiales de Tres Arroyos emitió esta mañana un comunicado, firmado por el presidente, Pablo Garate, y el vice, Darío Gil, en el que pide que “se investigue hasta las últimas consecuencias” todo lo relacionado al audio viralizado y considera que eso debe ser a través del Consejo Federal o la Federación Pampeana de Fútbol. Además, manifiesta que “no es posible que se juegue la Final del Año en estas condiciones” y requiere que cuando se disputen los encuentros decisivos “el arbitraje sea realizado por la Asociación Bahiense de Árbitros”.

El comunicado

A raíz de los acontecimientos que son de público conocimiento sobre el audio del Sr.

Gastón Gutiérrez, nuestro Club quiere dejar clara nuestra postura:

1) queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias esta situación, que le ha provocado un enorme daño a nuestra institución y sus dirigentes, sin tener absolutamente nada que ver. Pero solicitamos que la investigación, para garantizar transparencia, la realice el Consejo Federal o la Federación Pampeana de Fútbol.

2) que NO es posible que se juegue la Final del Año en estas condiciones, es decir hasta que se llegue a fondo con la investigación porque no merecemos estar sospechados de algo que no hicimos, y jugar en esta situación es claramente perjudicial para nuestro Club. Además, la Final sólo podrá ser un hecho deportivo transparente si antes se obtuvo la verdad de esta investigación que propiciamos.

3) asimismo, solicitamos que a los efectos de dar transparencia a la realización de la Final del Año, el arbitraje sea realizado por la Asociación Bahiense de Árbitros, es decir que en este estado de situación es absolutamente necesario dotar de absoluta imparcialidad. En esta situación, para evitar suspicacias, no puede arbitrar nadie que lo haya hecho durante los torneos.

4) todo esto que planteamos tiene como objetivo limpiar la imagen de nuestra Institución y nuestros dirigentes, que ha sido ensuciada y dañada injustamente.

5) creemos, y se lo hemos manifestado a los responsables de la Liga y el Colegio de Árbitros que hay que trabajar sobre la mejora permanente del arbitraje local, para dotarlo de calidad y transparencia.

6) finalmente, están los dirigentes de algunos clubes que si no ganan, lo que hacen es ensuciar todo y a todos, es una lástima porque le hacen mal al fútbol local. Y además, hablan de "arreglos", tal vez porque alguna vez han participado de alguno, no es nuestro caso.

Pablo Garate. Darío Gil

Presidente. VicePte.