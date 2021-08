Para Eduardo Dam “es preocupante” el anuncio del cierre de la Embajada de Dinamarca en nuestro país

El Cónsul de Dinamarca en Tres Arroyos, Eduardo Dam, afirmó que “es preocupante, una mala noticia” el anuncio del gobierno danés de cerrar su embajada en la Argentina como parte de una “reestructuración” de su servicio exterior, que priorizará delegaciones en otras naciones.

“Lamentablemente es preocupante. Trabajamos mucho para que Dinamarca reabriera la embajada tras el cierre entre los años 2002 y 2007, y hoy, para sorpresa, nos encontramos con esta mala noticia para nosotros”, expresó.



Agregó que “no tenemos una información oficial de cómo va a seguir. De 2002 al 2007 hubo un Consulado General, en la misma embajada, donde atendía exactamente igual que hoy en día. Se cierra más la parte comercial que la diplomática, no creo que Dinamarca deje de atender a los conciudadanos y descendientes de daneses en Argentina”, consideró.

“Yo me enteré hoy a la tarde, de manera sorpresiva. Hablé a la Embajada y ahí me comentaron que el cierre se va a llevar a la práctica el 1 de agosto de 2022”, aseguró.

En tanto, indicó que “hay 17 empresas danesas en Argentina, fundamentalmente productoras de lácteos y varias de medicina”.

“El tema concretamente es que la embajada está muy trabada con el tema del cambio del dólar y la parte financiera. En este momento, Argentina no le vende casi nada pero hasta hace cuatro años le vendía el 90 por ciento de la soja que Dinamarca consumía. Con las restricciones se ha ido cayendo, y es uno de los motivos por los que cierran la embajada”, expresó.

La decisión fue informada públicamente por el ministro de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod, como reacción a la situación en Afganistán, que obligó a las autoridades a priorizar “la seguridad y protección del pueblo danés en un mundo donde la democracia, los derechos humanos y los valores se ven sometidos a una presión cada vez mayor”.

“La reestructuración significa, entre otras cosas, que se reforzarán más nuestras misiones en la UE, la OTAN, la ONU, el Ártico, África, así como con respecto a nuestras iniciativas de exportación. En total, se fortalecerán 16 misiones y 9 departamentos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Copenhague”, se precisó en un comunicado de prensa.

También cerrarán la embajada en Tanzania, junto con el Consulado General en Chongqing (China) y la misión comercial en Barcelona (España). Además, se llevarán a cabo una serie de medidas de eficiencia, por ejemplo, en las áreas de energía, compras y propiedades, se anunció.

“Mi prioridad como Ministro de Asuntos Exteriores es garantizar la seguridad y protección del pueblo danés en un mundo donde la democracia, los derechos humanos y nuestros valores se ven sometidos a una presión cada vez mayor. Esta reorganización es para ayudarnos a orientar los esfuerzos que hacemos, tanto aquí en casa como en el mundo, para que podamos hacer la mayor diferencia posible. El grave acontecimiento ocurrido en Afganistán durante las últimas dos semanas exige una reflexión, y necesitamos tiempo para digerir y analizar esto en cooperación con el Parlamento danés. Después de ese proceso, el gobierno presentará en una etapa posterior una nueva estrategia de política exterior y de seguridad”, dijo el ministro Kofod.

El embajador danés en Argentina, Soren Vohtz, también asumía la representación diplomática ante Uruguay y Paraguay.

“Lamentamos mucho el cierre de la embajada, ya hubo un cierre temporal entre el año 2002 y 2007 y esperamos que este también lo sea y no afecte un vínculo que viene desde 1841, bajo el gobierno de Don Juan Manuel de Rosas, a cargo de las Relaciones Exteriores de la Confederación argentina. La embajada danesa nos ha informado que es una decisión administrativa que tiene que ver con un reordenamiento de sus prioridades en el mundo y no con la situación particular de Argentina, producto de un análisis interno que lleva muchos años”, señalaron a Infobae voceros de la Cancillería. También remarcaron que el cierre se llevará a la práctica “de acá a un año”.



