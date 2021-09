Para el Delegado de Bellocq los resultados del domingo fueron una sorpresa

Las PASO han dejado un sinfín de razones para replantear actividades suficientes para cambiar la realidad local. En ese marco, Claudio Bonavita, Delegado municipal de San Francisco de Bellocq, dijo: “la realidad es que sacamos pocos votos, no se si no les ha gustado el mensaje que dimos, o el efecto pandemia, no se puntualmente que sucedió, lo cierto es que hay que seguir trabajando.

Nosotros trabajamos mucho y quizá la gente no lo ve, a lo mejor lo ideal sería conversar más con los vecinos para que nos puedan expresar cuáles son sus necesidades, aunque lo que más me ha sorprendido es que sinceramente no me han hecho llegar ninguna demanda puntual”.

Bonavita sostuvo que no hubo un porcentaje alto de votantes, “se notaba la falta de ganas de ir a sufragar, mucho corte de boleta, una votación realmente atípica”.

En cuanto a las tareas que se vienen realizando en la localidad, el Delegado contó que “estamos trabajando en múltiples actividades, algunas junto al Club Echegoyen, otras relacionadas a obras como por ejemplo que la semana que viene se comienza con la obra de cordón cuneta, 3 cuadras de asfalto; también estamos terminando con un laboratorio en la Escuela, donde se está finalizando con la obra de gas”.

En lo inmediato, una actividad deportiva de trascendencia los ocupa fuertemente con la organización, “el domingo realizaremos el Rural Bike, con un récord de más de doscientos inscriptos, donde se sumó un acompañamiento de fotografías entre otras propuestas, lo que será un gran movimiento de visitantes a la localidad”.

