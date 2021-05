Para el Fiscal Lopazzo no hubo ayuda externa en la fuga de presos

El fiscal de la causa, Gabriel Lopazzo, habló con LU24 sobre los avances en la investigación de la fuga de cinco presos en la Comisaría Primera de Tres Arroyos. Descartó que hubiera ayuda externa, pero entiende que fue un trabajo programado para lograr el objetivo final. También sostuvo que “el escape es una falla en el sistema de cuidado”, y que la cámara de seguridad que no funcionaba “hay que entenderlo en un contexto de falencia absoluta que tiene la comisaría”.



La investigación

Contó que primero se reconstruyó el hecho, dentro de las posibilidades y las líneas de las hipótesis, cuál era la franja horaria exacta en la que habría sucedido la fuga, por dónde habría sido la salida y luego cuáles fueron los posibles lugares o calles por las que se fugaron.

“Para este trabajo fue necesario, porque así lo indica el protocolo y de alguna manera se establece para este tipo de hechos, que es cuando sucede en una dependencia policial el organismo que investigue y lleve adelante este tipo de actividades no sea el mismo personal que estaba encargado de la custodia, por eso es que vinieron en colaboración gente de Gendarmería y Policía Federal”, comentó.

A su vez, el Fiscal explicó el procedimiento y las condiciones en pandemia de los presos en esta dependencia: “Por la noche, después de la cena, cada uno está en su celda, en la jerga se conoce como ‘engomados’, que es cuando ya están encerrados cada uno en la que le tocó o si la celda es compartida. En pandemia se han modificado un montón de situaciones vinculadas a las visitas que no tienen, con un montón de situaciones que hacen que se hayan flexibilizado algunas cuestiones, tal es así que de golpe las personas que están presas tienen acceso a un teléfono celular que le puede llevar el familiar y hablar, eso antes de la pandemia no existía, y como esto otros tipos de beneficios que permite algo más flexible”.

“En este marco en el horario de transitar al patio y vuelta es competencia pura y exclusiva personal de la comisaría, pero tengo entendido que es más flexible, podían estar un poco más libres dentro de lo que es el ámbito de los calabozos en la cual también se encuentra este patio que tenía una doble reja en la parte del techo, lo demás son todas paredes cerradas”, agregó.

Por otro lado aclaró que aún no cuenta con la pericia técnica que realizó personal de la Policía Federal para determinar si hubo ayuda externa, pero que no hay duda de que los barrotes se cortaron desde el lado de adentro. “La segunda reja podría ser que haya tenido una participación exterior, pero de todas maneras poco probable porque sería alguien que haya ganado los techos de la comisaría sin ser visto desde el exterior y cortado los barrotes desde arriba para después salir todos juntos, la verdad que es una hipótesis poco probable”, evaluó Lopazzo.

La hipótesis que maneja el fiscal es que “hayan hecho un trabajo que no se inició ayer, sino que se venía programando y todos los días se haría alguna gestión o acción vinculada al objetivo que finalmente lograron. Cómo hace usted para unir los dos metros que hay entre una reja y la otra, no tenemos la respuesta, pero si en la experiencia de los hechos delictivos hemos tenido gente que ha entrado por lugares increíbles o han ganado altura, parecen gatos, y eso lamentablemente es una habilidad que los que se dedican a esto siempre tienen. No es tan extraño que hayan logrado llegar a esa reja”.

La búsqueda

“El escape este es una falla en el sistema de cuidado, obviamente como contrapartida toda la policía tiene que estar preocupada en encontrarlos de vuelta. Se le escapó a la policía y tienen que generar las cosas para volver al estado anterior. Hay colaboración de muchas y distintas dependencias, inclusive varias de afuera, para con un solo objetivo que es recapturarlos”, expresó.

La función del imaginaria

En otro tramo de la nota se refirió a la función el imaginaria: “El imaginaria es una persona que en el caso de los calabozos de Tres Arroyos está en un lugar separado, no está junto a los presos, y está en un compartimiento pegado a la reja de salida o de entrada a los calabozos. El tema del patio es que hay un patio interno que está un poco más alejado de la zona de ingreso de los calabozos con lo cual si los presos están dentro de la celda que les corresponde, en ese lugar y mientras tanto no haya una revisión que en teoría se hace cada 2 horas, el resto del tiempo la imaginaria está en su habitáculo. No está junto a los presos. Perfectamente entre las dos horas los presos estuvieron libres haciendo lo que quisieron”.

Sanciones al personal

En cuanto a las sanciones que corresponden para el personal policial explicó: “Hay una instancia que es administrativa y otra que es penal. Para que haya un incumplimiento de los deberes de funcionario público tendría que haber sido deliberada esta acción, digamos incumplir con la función que tenían en el cargo. Por otro lado puede haber una violación al deber de cuidado, en definitiva, es no haber puesto a disposición todos los medios necesarios para que esta situación no sucediera, o haberlo hecho en forma deficiente. Si esto fuese así, el mismo sistema del Ministerio de Seguridad prevé sanciones al personal, en muchas otras instancias ha sucedido esto. Si actúa Asuntos Internos, se hace una investigación y si se corrobora en un sumario administrativo, después tiene sanciones administrativas. En caso de complicidad o cuestión vinculada directamente con la fuga, serán pasibles de comisión de delito”.

Libro de guardia y celulares secuestrados

“Consideramos importante tener el libro de guardia para hacer un análisis de si se condice con el relato de las testimoniales de todos los que estuvieron esa noche con las acciones que fueron plasmadas en el libro de guardia que es lo que plasma el movimiento diario de la dependencia. Y el aporte de los celulares, en principio no desconfiamos de nadie pero tampoco cerramos las puertas a que no hayan tenido algún tipo de ayuda exterior, que no sabemos si puede haber o no personal policial involucrado. Hasta lo que se investigó no habría esa vinculación, pero esto no tiene que caerle mal a nadie, es la forma de deslindar responsabilidades”, fue otra de las cuestiones que analizó el fiscal.

Cámaras de seguridad

“Vimos todas la cámaras de seguridad de la comisaria y no arrojan nada importante porque de acuerdo a la hipótesis más fuerte que manejamos, para el lado que están las cámaras de la comisaria, que son las del lado del patio interno de la comisaria no de los calabozos, no habrían salido por ahí, con lo cual nada de lo que haya en las cámaras esa nos colaboró en la investigación. Si estamos en un proceso de revisión de todas las cámaras de la zona un poco buscando movimiento de vehículos, son muchas horas de filmación, son muchas cámaras con lo cual está en pleno proceso para determinar si encontramos alguna pista en esas imágenes. También debo decir que había cámaras en la zona por donde salieron que no funcionaban en la comisaria”.

Y finalizó: “Esto hay que entenderlo en un contexto de falencia absoluta que tiene la comisaria, de personal, de recursos y demás. Falencia misma que tiene muchas dependencias públicas, pero en el caso de la Comisaria de Tres Arroyos me consta que es así”.

