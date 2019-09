Para el Frente de Izquierda Unidad “La deuda es un problema que llegó para quedarse”

El candidato a gobernador del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo y el candidato a Intendente por el mismo espacio, Matías Cirone, visitaron nuestros estudios esta mañana. Castillo, alertó que la deuda “es un problema que llegó para quedarse”.



“Las PASO dejaron un resultaron contundente de que Macri y Vidal no van a continuar en el gobierno y deja una lección de octubre muy peculiar porque los dos cargos ejecutivos más importantes ya están elegidos. La gente deberá votar en una situación muy diferente. No solo por esto, sino que además se aceleró la crisis, que no es un tema menor. Quedó claro que la deuda es un problema que llegó para quedarse”, advirtió el candidato.

Castillo además anticipó que las tarifas están dolarizadas “y nos darán el golpazo después de octubre y los combustibles también. Tendrá efecto inflacionario sobre la economía. Deberán elegir si satisfacer las demandas de los sectores populares o pagar a los acreedores de la deuda”.

Indicó el candidato a gobernador que en la provincia, “nos dejaron la deuda en dólares y la cada vez que se devalúa, son más recursos que se derivan a la deuda”.

En este escenario, señaló que la Izquierda es una clara garantía de que siempre estará del lado de los derechos de los trabajadores. “Por eso estamos llamando a la gente a darnos el apoyo, donde renovamos por un lado un 1° Diputado Nacional y vamos por un 2° en la Provincia y una en la Ciudad de Buenos Aires y un crecimiento para cargos ejecutivos, porque una Izquierda fuerte los va a controlar”.

El candidato a nivel local por el espacio, Matías Cirone, indicó que “para nosotros es un orgullo ayer haber llenado el salón donde hicimos la cena, porque muestra la Tres Arroyos profunda. Sabemos que estamos en un lugar difícil, porque planteamos reclamamos en una ciudad que está gobernada hace 24 años por el vecinalismo. Donde los trabajadores quedamos afuera y ser joven cuesta cada vez más porque no hay acceso al trabajo o a la vivienda. Entonces que se fortalezca una izquierda que pelee por una sociedad distinta es bueno”.