Para entendidos o no. Impactante estado de las pistas aéreas locales

26 noviembre, 2025 0

Durante unos tres meses se trabajó intensamente en las tres pistas de la aeroestación local: la de cemento y las dos de pasto.

Las mismas quedaron con un mantenimiento tal que dan aspecto de nuevas.

Nunca se habían marcado las pistas de pasto como ahora y la pavimentada no solo se repararon roturas y se hizo limpieza, sino que se remarcó reglamentariamente con productos especiales que garantizan la visibilización de las mismas y la durabilidad. Queda aún una mano más para que el estado sea óptimo.

Durante casi tres meses, las operaciones aéreas en Tres Arroyos estuvieron suspendidas por la ANAC, organismo que rige lo relativo a la habilitación y control de las operaciones de aviación civil.

Ahora la operatividad es total, diurna y nocturna.

Volver