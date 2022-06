Para Ezcurdia, los festivales populares tendrán continuidad pese a la crisis

18 junio, 2022 Leido: 92

El reconocido conductor y animador Mario Ezcurdia habló con LU 24 respecto a la continuidad de los festivales artísticos y las jineteadas, luego del parate por la pandemia, y que estará dialogando con las autoridades del festival de Jesús María, para conversar sobre el momento actual y lo que sucederá en adelante, ante la situación económica reinante.

Consultado sobre los últimos festivales realizados en el año, Ezcurdia opinó que “movieron bien, la gente que va es gente de campo, yo creo que se van a seguir haciendo, el tema es que no surgen artistas de primera línea, no han surgido, están surgiendo pero todavía no son taquilleros, por lo que el Festival de Jesús María, en el que están detrás las cooperadoras escolares, se habla de cambiar la línea”.

“Creo que hay que cambiar la línea, me voy a interesar por el tema la semana próxima. Yo creo también que otros festivales van a andar bien, me parece que está muy difícil el traslado de los animales, esta suba y falta del gas- oil destruye al hombre de campo, no solamente al transportista sino a quien y también los valores de las entradas que se ponen difíciles para una familia”, vienen tiempos duros pero el hombre tradicionalista sigue apoyando concurriendo a los festivales, creo que van a tener su continuidad”, sostuvo.

Volver