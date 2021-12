Para Héctor Poggi llegó el momento de disfrutar, aunque sigue colaborando con Vial

2 diciembre, 2021 Leido: 6

El exdirector del Ente Centralizado Vial Rural de nuestra ciudad, ya disfruta de su retiro por haber llegado a su etapa jubilatoria. Entre muchas cosas para compartir, luego de tanto tiempo en la misma función, Héctor Poggi dijo: “en estos momentos estoy de vacaciones y luego vendrá la etapa jubilatoria. En vial rural estuve 18 años, siempre en esa área, trabajando codo a codo con el Intendente Carlos Sánchez, con el cual me siento muy agradecido, al igual que con el resto del ejecutivo”.

Poggi rescata el compañerismo y trabajo conjunto de su equipo de más de 40 personas, “a lo largo de todos estos años, he recolectado anécdotas de todo tipo, pero lo más importante que me llevo es la relación con mi gente, con mis compañeros de trabajo, con todos en realidad, fue una gestión que llevé adelante con mucha responsabilidad y cariño”.

Hablando de sus comienzos, el ex funcionario contó, “haciendo historia, yo había renunciado como encargado de un campo, y estando en Claromecó fue que José Tiso Dam me hace la propuesta y me dice que vaya a hablar con el intendente, y desde allí pasaron ya 18 años de trabajo ininterrumpido. He tratado de escuchar y cumplir con todo lo que me pedían, al principio fue de mucho aprendizaje, me ocupé y preocupé por los caminos rurales, hice hincapié en los establecimientos educativos rurales, colaboré con las localidades y realmente hice muy buenas relaciones laborales con todos, y siempre buscando lo mejor para nuestro partido”.

Entrando ya en su etapa jubilatoria, Héctor Poggi sostuvo que: “de todas formas continuaré colaborando con el área todo el tiempo que sea necesario, para ayudar en lo que sea, es un lugar que siento mío todavía. Ahora será el tiempo de disfrutar un poco más de la familia, del tiempo libre, y seguramente algo voy a encontrar para hacer por quieto no me puedo quedar”, aseguró.

Volver