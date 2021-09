Para Humberto Salaberry la última palabra siempre la tendrá el Presidente

16 septiembre, 2021 Leido: 36

Los resultados comiciales del domingo y las eventuales renuncias de funcionarios nacionales son analizados por Humberto Salaberry, Secretario General de la CGT regional Tres Arroyos, “es bueno que siempre el pueblo se pronuncie, es bueno también que los argentinos nos acostumbremos a ejercer la democracia, y la voz de las urnas es buena y necesaria porque ayuda para un montón de cosas”.

A nivel local, Salaberry sostuvo que hay que mirar los resultados y hacer un balance para corregir lo se considere necesario para revertir o afianzar resultados. En lo que a nivel nacional respecta, “considero que las PASO no son más que eso, una referencia simplemente, a veces dramatizamos todo y le damos más importancia de la que tiene. No quita que las PASO sean importantes, pero lo que vale es lo del 14 de noviembre. Pienso que se puede revertir la situación en noviembre, son alarmas que se han encendido para que el gobierno analice la realidad”.

El gremialista opinó con respecto a las renuncias en el gabinete nacional, “me parece coherente que los funcionarios hayan puesto sus renuncias a disposición del Presidente. Considero que está bien que le hayan dicho “Compañero Presidente, acá te dejamos la renuncia” para que él decida si las acepta o no. Yo lo veo como un acompañamiento luego de los resultados del domingo. Estamos poniendo dramatismo a todo, quizá estos cambios estaban previstos, y lo que opinó la gente en las urnas hizo que se aceleraran los tiempos. La última palabra siempre la tiene el Presidente y la CGT acompaña.

Volver