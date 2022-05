Para Juntos, los números del Centro Municipal de Salud “se siguen sub presupuestando”

El bloque de Juntos pidió tratar la Rendición de Cuentas el martes 17, aunque está pendiente la respuesta del Frente de Todos para saber si se concreta ese día la sesión extraordinaria con ese fin. Mientras tanto, los ediles Soledad Cadenas y Agustín Rossi advirtieron hoy, tras la reunión con los titulares de los entes descentralizados Vial y Claromecó, Martín Maldonado y Julián Lamberti, que aún falta información para avanzar con el análisis al tiempo que sostuvieron que para el Centro Municipal de Salud, al que se atribuye el déficit, “siempre se sub presupuesta, a pesar de que se les viene señalando esta situación año tras año”.

“El número frío es más difícil de analizar, por eso son muy buenas estas reuniones de ampliación. A esto le sumamos pedidos de información que hemos hecho por escrito y estamos esperando la respuesta para continuar con el análisis. Se han llevado también algunas preguntas puntuales sobre partidas, para las que por allí no venían preparados con los datos, pero en general las ampliaciones de información son buenas. Particularmente mi visión es más pragmática, entiendo que hay que ser coherente, si hay algo bien hecho habrá que acompañarlo y si está mal, hay que buscar los motivos reales. Es mi postura, soy un tipo de números y busco ser lo más objetivo posible, pero habrá que analizarlo con el bloque”, consideró Rossi.

“Siempre se objeta el déficit, si hay superávit se ve que esté todo claro y se hace un control, pero lo lógico es revisar por qué se produce el déficit. Y las respuestas de los funcionarios que han pasado por estas reuniones recaen en la pandemia, ahora veremos si convencen o no. Y como decía Agustín, hubo cosas que no se pudieron responder y esperamos la información para los próximos días”, completó Cadenas.

En este sentido, anticiparon que tras recibir los datos pendientes, será el momento de “hacer un análisis entre lo pragmático y lo político. Tenemos que ver si todo lo que se justificó es lógico o no, si se condice o no con los números y sobre todo con la condición de la pandemia, que atravesó todo el año pasado sobre todo al Hospital, que es donde se da el mayor déficit y sin embargo se sigue sub presupuestando”.

