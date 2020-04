Para la responsable de Salud Mental no se incrementó la demanda de atención local

Daiana Tenaglia, la Jefa del Servicio de Salud Mental de la comuna tresarroyense, sostuvo en contacto con LU 24 que la pandemia no ha demandado mayor atención, aunque dejó en claro que “tal vez esto que estoy diciendo ahora cambie y deba decir otra cosa en otro momento”.





“Este es un momento muy particular y de mucha incertidumbre, que genera mucha ansiedad y angustia a la gente, teniendo en cuenta que todas las rutinas se vieron alteradas por lo que en la gente hay mucha sensación de no saber qué va a pasar, cuanto tiempo y cuándo va a terminar esto, lo que les genera manifestaciones inciertas”, sostuvo.

“El funcionamiento del servicio continúa, nunca se dejó de prestar, seguimos con la internación y la demanda espontánea; se hacen recetas durante la mañana igual que siempre, pero tenemos la atención puesta en la gente que está desbordada por este cambio”, dijo.

“Lo más habitual es la manifestación de ansiedad que se manifiesta en el cuerpo como la alteración del cuerpo, o la del apetito, tienen mucho hambre o poco apetito; hay gente que tiende a no querer comer”, relató Tenaglia.

“Los niños, aparte de no poder salir tienen una energía que no saben dónde ponerla, hay gente que vive en espacios reducidos, es un tema bastante difícil porque terminan también estresados los padres ante esta problemática”, manifestó.

“La gran pregunta es cuándo se va a terminar esto”

“La gran pregunta es cuándo se va a terminar esto”, manifestó, “estamos a la expectativa de algo que no sabemos lo que va a pasar; ahora son 15 días más y después no sabemos lo que pasará; los protocolos van cambiando, lo que uno hacia la semana pasada no sirve esta semana debemos estar actualizados; hace un tiempo el barbijo no era importante, y ahora es una obligación; según las fases que van pasando, se va modificando”.

La angustia y la ansiedad, el nerviosismo, la alteración de las conductas diarias, llevan a las depresiones como consecuencia de este stress que llevamos durante este tiempo, analizó la profesional quien a su vez agregó que “en el servicio la demanda es la habitual, no se ha incrementado en esta época, tenemos una época como la primavera, que es una época de brotes, porque hay muchos pacientes bipolares que pueden sufrir una recaída por el cambio de estación, por el momento estamos trabajando normalmente, probablemente la situación pueda cambiar y tenga que decir otra cosa la semana que viene, no se de acá a quince días que pueda pasar”.

Un número para escuchar a la gente

Tenaglia indicó que se halla disponible el número 2983-608014, para quienes necesiten comunicarse con un profesional que pueda escucharlos.

