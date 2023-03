Para Mariano Pérez el susto aún no pasó: “Fue un momento de gran tensión”

4 marzo, 2023

La situación particular que se vivió en el predio del Club Huracán, cuando el peligro de la caída de una torre de iluminación del estadio mantuvo en vilo a integrantes de la institución y vecinos, dejó un estado de alerta que aún preocupa y en ese sentido, Mariano Pérez, presidente del Club dijo: “el susto todavía no se pasó, nuestro mayor temor fue que la torre cayera para el lado de los monoblock, pero por suerte contamos con la empresa de Carlos Scampini y su profesionalismo hizo que no hubiera consecuencias que lamentar.

Estas torres fueron inauguradas hace casi 55 años en un recordado partido de Huracán y Estudiantes de La Plata, con importantes figuras del fútbol, que llegaron para el evento tan especial para el Club. El paso del tiempo y otras cuestiones hicieron que cediera ante el fuerte viento, pero afortunadamente todo fue controlado con total responsabilidad.

En los próximos días decidiremos como seguimos con este tema, por lo pronto tengo que destacar el gran trabajo de los Bomberos, Policía, Seguridad Municipal, personal de Celta, Mario Izurieta y Claudia Cittadino, y el trabajo mancomunado dio éstos buenos resultados”.

