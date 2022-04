Para mediados de mayo estarían al cobro las becas de estudio y de transporte

22 abril, 2022 Leido: 24

Se reunió la Comisión de Becas, que gestiona lo relativo al apoyo municipal a estudiantes y al transporte de quienes se trasladan desde las localidades a la cabecera con ese fin. Entre otras cuestiones, los integrantes de esta Comisión, Enrique Groenenberg (Juntos), Paula Distéfano (Movimiento Vecinal) y Graciela Callegari (Todos) indicaron que los montos establecidos este año serán de 11.340 pesos si estudian fuera de la ciudad, y 2640 si cursan estudios a nivel local.

“Habíamos hecho un impasse por falta de documentación, y retomamos la actividad de las becas incorporando algunos beneficiarios más”, indicó Groenenberg. “Nos reunimos con los directivos de las instituciones, para evaluar si los chicos concurren a los establecimientos y la documentación faltante, para que a mediados de mayo puedan comenzar a cobrar. Se ha ampliado mucho la cantidad de becarios tanto para estudios como para transporte”, completó Distéfano.

En tanto, Callegari aseguró que “para becas de transporte se solicitó un número similar al promedio histórico; hoy consideramos unos 35 expedientes, que son los que suponemos necesitan la beca, y en mi doble carácter de concejal y directora entiendo que tenemos que chequear que no quede ningún estudiante afuera entre los que no viven en el lugar donde estudian. Nos comprometimos, los directores incluidos, a verificar que estén inscriptos todos los interesados y que tengan la documentación que corresponde”. Claromecó y Cascallares están entre las localidades desde las que se solicitan más becas de transporte.

En tanto, indicaron que en la Secretaría del Concejo están las tarjetas para el cobro de becas que no corresponden a CRESTA, mientras que las que corresponden al Centro de Estudios local están disponibles en Políticas Tributarias.

