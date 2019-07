Martín Garate: “Es un plus tener una candidata a intendente”

Martín Garate, precandidato a concejal en primer lugar por la Lista 6 del Frente de Todos en Tres Arroyos, habló con LU 24 contando detalles de la campaña que está realizando el espacio encabezado por Mercedes Moreno.



Garate, tras 4 años alejado de la política, indicó en primer término que “se hizo un acuerdo muy amplio de unidad, Mercedes representa esa idea de unidad y hay que acompañarla, queremos apoyar y acompañar”.

“Yo celebro que haya PASO dentro del Frente de Todos que va a decidir su candidato de forma democrática, uno está convencido de que Mercedes va a ser la candidata en octubre, hay un sector del peronismo que entendió que sí o sí Ismael tenía que ser el candidato y no hubo unidad”, manifestó.

Hablando desde su experiencia personal, Garate dijo que “desde la humildad, creo que tuve un buen paso por el Concejo Deliberante. La coyuntura política creo que es diferente, porque hay tres sectores que van a pelear por la posibilidad de gobernar a Tres Arroyos. Después de andar mucho tiempo en política y en la campaña percibo la capacidad de Mercedes para ser intendenta”.

“Analizar la gestión de Sánchez requiere analizar 16 años. El gran déficit en los últimos años es la falta de obra pública, creo que además no hay un recambio de persona, creo que eso se va a notar en la elección, quizá al vecinalismo otro candidato le hubiese dado más aire. Yo recorro lugares y están exactamente igual que hace años, los servicio en el Barrio Fonavi Terminal son un desastre por ejemplo”, agregó Garate.

“La gestión de varios dirigentes permitió que suceda a nivel provincial y nacional la unidad, hay un equipo muy interesante que está trabajando muy bien. Creo que “Pity” Federico está en condiciones de ser secretario de Desarrollo Social, ha trabajado muy bien y en forma paralela que la Secretaría actual, en distintos sectores tenemos un equipo muy destacado”, sostuvo.

Sobre las localidades, Garate explicó que “creo que depende de la gestión del delegado, hay localidades en las que hay críticas fuertes a la gestión municipal pero creo que está un poco más vinculado al delegado”. Respecto a los aspectos a mejorar en la ciudad, el precandidato a concejal dijo que “el sistema de salud está desbordado, hoy por la crisis económica muchos sectores lamentablemente se han quedado sin obra social y acuden a la salud pública. Creo que hay mucho que mejorar, la atención en los CAPS hay que ampliarla, hay una crítica permanente al sistema de guardia del Hospital”.

“Hay una pluralidad dentro de la unidad que se ha gestionado, creo que estamos muy bien, la lista representa bien la unidad de Tres Arroyos, a mí me pone muy contento reencontrarme con ex compañeros. Para mí es un plus tener una candidata mujer, coincido en una postura en contra del machismo”, finalizó.