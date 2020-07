Para pagar deudas, venden el histórico Cuartel Central de Bomberos de La Matanza

“Lamentablemente ponemos en venta nuestro histórico Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Matanza en Ramos Mejía”, dice un texto publicado en las redes por los servidores públicos de ese distrito bonaerense, ante la imposibilidad de abonar las deudas que mantienen con el Estado y sindicatos.

Con tal motivo, LU 24 entrevistó al presidente de la institución, Gustavo Cid, quien inicialmente indicó que “es una decisión que no nos gusta y que nunca hubiéramos tomado pero es para sanear la situación y arrancar de cero, porque la deuda que tenemos con el Estado es millonaria, y somos una ONG que vive de las donaciones de la sociedad”.

“La institución empezó desde 1993 a estar en déficit, y el Estado no nos brinda la ayuda necesaria, somos 223 Bomberos y no alcanza hoy el dinero la deuda asciende a 130 millones de pesos, y no nos queda más remedio que vender el cuartel”, explicó.

“Es inviable pagar casi 600 mil pesos mensuales cuando los ingresos no alcanzan; les debemos los sueldos a los cuarteleros que son quienes atienden los teléfonos, es la institución más grande del país, tenemos seis guardias con cuatro cuarteleros en cada guardia, ellos son pagos porque tienen que manejar las comunicaciones, son ahí nomás 24 personas más la gente administrativa. Yo soy presidente hace un año y decidimos hacer una auditoria y decidimos vender el Cuartel”, dijo.

“Queremos que la población sepa que lo que se está haciendo es en beneficio de la institución, no hay nada bajo la mesa, y con el valor con que se tasó, es un edificio histórico, se inauguró en 1945, es una institución emblemática, llegó a ser el tercer cuerpo de Bomberos en Sudamérica y hoy tenemos 47 móviles y tenemos 27 autobombas fuera de servicio; si no hacemos esto a nivel público el Estado no toma nota, no toma intervención, la que estamos pidiendo desde hace bastante tiempo, queremos que se audite como corresponde pero no responden, y como somos una ONG podemos vender el Cuartel para hacer borrón y cuenta nueva; fue tasado en 2.450.000 dólares, y con eso vamos a pagar la deuda y arrancaremos de nuevo en otro lugar”, sostuvo Cid.

“Estamos invitando al Intendente para que venga a conocer el Cuartel, nunca vino, lo hemos invitado en el Día del Bombero pero no lo logramos, estuvimos en contacto con otros integrantes de la Municipalidad, y estamos intentando lo mismo, que vean que el Bombero da todo y no tiene nada para salir”, expresó.

“Tenemos 5000 servicios en el año, somos uno de los Cuarteles que más servicios tiene por día; estamos dando a conocer la situación y que entre todos podamos cambiarlo”, afirmó.

“Estamos ayudando a los servicios sanitarios e incluso reemplazándolos, actuamos en todo tipo de servicio, creo que las instituciones de Bomberos no estamos para pedirle limosna al Estado, estamos para decir “señores estamos haciendo la tarea que les corresponde a ustedes, por lo menos dennos los medios para hacerlas de forma coherente, de forma segura”, aseguró.

Hizo referencia a que el diputado Sergio Massa presentó un proyecto para que se pueda condonar la deuda; es algo que no se puede pagar porque no tenemos ingresos y ojala sea parte de la solución que estamos buscando”, finalizó.

