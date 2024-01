Para seguirnos hidratando, ¿las frutas y verduras nos ayudan?

18 enero, 2024

Hoy vamos a ver que las frutas y verduras pueden ser grandes aliados en temporadas de calor, además de aportarnos vitaminas, minerales, fibras también nos ayudan con el líquido, por eso son esenciales para nuestra salud.

El verano es una buena época para incorporar el hábito de consumirlas, porque tenemos más variedad, colaboran en la hidratación y las podemos comer frías, todo esto hace que su consumo no nos aporte más calor, que el que ya tenemos.

A varias personas les cuesta tenerlas en la alimentación diaria, por lo tanto, recordá que, si bien 5 porciones por día es lo recomendado, arrancar por lo posible, es lo ideal. Con esto quiero decir que, si comes una fruta/verdura al día y podés sumar otra, es un gran cambio en tu salud.

Las frutas y verduras que tienen mayor contenido de líquido son la sandía, melón, naranja, manzana, pepino, lechuga (hojas verdes en general), apio, tomate, entre otras. Podemos incorporarlas en licuados, ensaladas (de fruta, de verdura o mixtas), picadas, salteados, brochettes, omelettes y todas las formas que te gusten. Ofrecer la fruta lavada y cortada es una buena opción para que toda la familia quiera comerla.

Todos estos alimentos ayudan con nuestra hidratación, pero no reemplazan los 8 vasos de agua por día. ¡Estar bien hidratados mejora el rendimiento físico e intelectual, regula la temperatura corporal, mejora la piel y nos mantiene de buen humor, entre otros tantos beneficios!

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

En las redes me encontrás como @alegrizar Facebook|Instagram|TikTok

