Para un especialista, el caso de la mujer que dice estar embarazada de un extraterrestre “requiere investigación”

18 marzo, 2022 Leido: 289

Carlos Ferguson, investigador de la temática OVNI en la Argentina, se refirió hoy al caso de Irma Rick, desaparecida el 16 de noviembre pasado, encontrada un día después y que oportunamente declaró que fue abducida por un ovni. Ahora, la pampeana dice estar embarazada de un extraterrestre, lo que para el especialista “requiere una investigación seria que en este momento no se está dando”.



“Esta mujer había tenido un episodio anterior, en el 2002, y en aquel momento ofreció un testimonio idóneo y objetivo. En el caso de noviembre, ella tuvo una experiencia de tiempo y espacio perdido y apareció a más de 60 km de su domicilio al día siguiente, pero no refirió haber visto ningún objeto aunque describió una serie de situaciones que se dieron. Lo cierto es que cuando pasan este tipo de cosas y trascienden a la prensa antes de poder investigarlos objetivamente, los casos comienzan a contaminarse”, sostuvo Ferguson. Y advirtió que si bien la pérdida de espacio y tiempo es un fenómeno que ya ha sido descripto en otras oportunidades, esta nueva declaración de la mujer, atribuyéndose síntomas de embarazo, “requiere de una investigación concreta por parte del organismo oficial, que es el que tiene que dar los pasos que corresponden. Porque estamos hablando de una persona que ha atravesado un shock por lo que le ha pasado, y está ante una avalancha de repercusiones y seguramente algún mal consejo que ha recibido. Está esto de las burlas también, que no es nada nuevo, les ha pasado a muchas personas que atraviesan estas experiencias, por eso alrededor de un 70% no las cuentan”, sostuvo.

